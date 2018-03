Bewährung: Junge Dealerin vergießt Erleichterungstränen vor Gericht

Reichlich Tränen flossen nach der Urteilsverkündung: Die Angeklagte selbst weinte heftig, ihre Familie ebenso – die Erleichterung angesichts eines recht milden Urteils am Schöffengericht war deutlich spürbar. Zwei Jahre auf Bewährung wegen neun nachgewiesener Fälle des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zur Finanzierung des eigenen Drogenkonsums und des Lebensunterhalts: Richter Johannes Pfeifer folgte damit dem Ansatz des Verteidigers Sotirios Georgikeas und nicht Staatsanwalt Kai Fuhrmann, der eine höhere Strafe und somit keine Bewährung gefordert hatte. Andererseits: Die Bewährung wird auf drei Jahre angelegt und enthält eine Reihe von Auflagen: engmaschige Drogenscreenings, 300 Stunden gemeinnützige Arbeit innerhalb von sechs Monaten, den Nachweis für mindestens 30 Bewerbungen mit Blick auf einen Ausbildungsplatz ...

Foto: rcx – Fotolia

Und: Binnen eines halben Jahres muss die 23-Jährige eine Therapie antreten. Sie wird sich umgehend ans Help-Center wenden müssen, verlangte Pfeifer. Er betonte: „Es geht uns ja nicht ums reine Bestrafen. Wir wollen auch Wege aufzeigen, motivieren, das eigene Leben in den Griff zu bekommen.“ Pfeifer weiter: „Ich würde an Ihrer Stelle heute Abend keine Party feiern. Für mich steht zudem fest: Ohne Therapie werden Sie es wohl nicht schaffen. Ich denke ohnehin: Es wird schwer für Sie.“

Was die junge Angeklagte, die sich seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft befindet, vor Gericht erzählte, klingt wie viele Geschichten, die Pfeifer im Zusammenhang mit Drogen hört: Mit 14 kam sie mit ihrer Familie von Polen nach Idar-Oberstein, der Vater Alkoholiker und gewalttätig, die Mutter nach Kräften bemüht, ihren Kindern in Deutschland ein besseres Leben zu ermöglichen. Den Hauptschulabschluss schaffte die junge Frau, obwohl sie kaum Deutsch kann: für Richter Pfeifer ein Phänomen, wie er sagt. Eine Ausbildung absolvierte sie trotz vieler Praktika in ganz unterschiedlichen Bereichen nie. Schreinerin, das wäre was, oder Köchin, sagte sie.

Mit 15 konsumierte sie erstmals Haschisch, ab ihrem 17. Lebensjahr regelmäßig Amphetamine, seit sie 18 ist, nimmt sie täglich Drogen. Bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt wurden Betäubungsmittel und ein erlöster Geldbetrag von rund 43.000 Euro.

Von der Konsumentin zur Dealerin, die regelmäßig etwa 30 Kunden in der Stadt bediente: Eigentlich habe sie das alles nie gewollt. Mittlerweile sei sie clean, habe in der Haft zehn Kilo zugenommen und wolle eine Therapie machen. Was ihr die Schöffen, Richter Pfeifer und der Staatsanwalt hoch anrechneten: Sie war geständig. Allerdings: Sie nannte keine Namen von Lieferanten und Konsumenten.

Ihr Verteidiger verwies darauf, dass die eigene Abhängigkeit der Motor für die kriminellen Handlungen gewesen sei. Und das Ruder lasse sich in ihrem Leben noch herumreißen, zumal ihre Familie in Idar-Oberstein lebe.

Von unserer Redakteurin Vera Müller