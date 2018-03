Besucherin zusammengebrochen: Shisha-Bar-Inhaber wehrt sich gegen Ermittlungen

Der Fall ist Top-Gesprächsthema in Idar-Oberstein: In einer Shisha-Bar in der Hauptstraße war es in der Nacht zum Montag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Eine Besucherin war krampfend zusammengebrochen und musste zur Untersuchung ins Klinikum Idar-Oberstein gebracht werden. „Viel Rauch um nichts“, sagt Aladin El-Saleh, Inhaber der Shisha- und Cocktailbar „Aladin“. Uwe Konz, Sprecher des Polizeipräsidiums Trier, stellt dagegen klar: „Es sind zwei junge Frauen zu Schaden gekommen. Ein Ermittlungsverfahren läuft wegen des Verdachts auf Körperverletzung gegen den Inhaber.“

Die körperliche Reaktion war durch eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration im Blut der Frauen hervorgerufen worden. Weitere Besucher der Gaststätte wurden vorsorglich ärztlich untersucht, hatte die Polizei am Montag informiert. Mittlerweile ist bekannt: Nicht nur ein weiblicher Gast, sondern auch deren Freundin musste behandelt werden.

Behandlung in Wiesbaden

Die Therapie bei einer CO-Vergiftung erfolgt in der Regel durch Beatmung mit reinem Sauerstoff, wodurch sich der Anteil des im Blut gelösten Sauerstoffs erhöht und das Kohlenmonoxid verdrängt wird. Allerdings: Insbesondere bei starken Vergiftungen ist eine Sauerstofftherapie in einer Druckkammer (dort werden die Patienten mit 100-prozentigem Sauerstoff unter Druck beatmet) angeraten, da dadurch der Anteil des direkt gelösten Sauerstoffs im Blut deutlich erhöht werden kann. Da es im Idar-Obersteiner Krankenhaus eine solche Druckkammer nicht gibt, wurden die beiden jungen Frauen aus der VG Herrstein, beide sind um die 20 Jahre alt, in ein Klinikum in Wiesbaden verlegt.

Der Inhaber der Shisha-Bar kann indes nicht nachvollziehen, wieso er – der noch nie mit der Polizei zu tun hatte – plötzlich im Fokus von Ermittlungen steht. Der 21-Jährige, der die Bar seit knapp eineinhalb Jahren betreibt, erzählt im Gespräch mit der NZ: Die beiden Frauen seien Stammkunden und hätten gegen 21 Uhr das Lokal betreten. Sie hätten wie immer Wasserpfeife geraucht: Geschmacksrichtung „Ice-Bonbon Melone“. Die eine habe in ihren Geburtstag hineinfeiern wollen: „Kein Problem, obwohl wir eigentlich vor Mitternacht schließen.“

Ein paar Freunde seien dabei gewesen, man habe Shisha geraucht, ein bisschen was getrunken. Plötzlich habe eine der Frauen über starkes Unwohlsein geklagt, man habe direkt den Notarzt informiert. Mit dem Krankenwagen wurde die Frau ins Klinikum gebracht, während ihre Freundin die Fahrt mit dem eigenen Pkw unternahm. Dort habe man festgestellt, dass der CO-Wert im Blut beider Frauen massiv erhöht gewesen sei. Daraufhin wurden auch die anderen Gäste ins Klinikum einbestellt. Bei ihnen wurde jeweils aber nur eine geringe Konzentration des Gases im Blut festgestellt.

Ordnungsamt verbietet Wasserpfeifen



„Bei mir lag der Wert mehr als das Eineinhalbfache unter dem Wert, der bei den Frauen gemessen worden war – obwohl ich den ganzen Tag Shisha geraucht hatte.“ El-Saleh zweifelt die Diagnose im Klinikum nicht an, ist aber überzeugt: „Die Frauen müssen vorher woanders gewesen sein, was anderes eingenommen oder geraucht haben. Oder sich irgendwo aufgehalten haben, wo ein Ofen oder ein Kamin defekt war. Bei mir in der Bar ist das nicht passiert. Bei mir ist noch nie etwas Derartiges vorgefallen.“

Die Folgen bedrohten seine Existenz, seien rufschädigend und machen ihn wütend: Das Ordnungsamt hat ihm direkt untersagt, weiterhin Wasserpfeifen anzubieten. Für El-Saleh ist das nicht akzeptabel: Alle Shisha-Bars (nach NZ-Informationen gibt es vier im Stadtgebiet, weitere in Kirn und Birkenfeld) hätten die gleiche Entlüftungsanlage. Wenn er jetzt neue kostspielige Auflagen für Be- und Entlüftung erhalte, müsste das auch für die Konkurrenten gelten.

Anwalt eingeschaltet

El-Saleh hat den Idar-Obersteiner Anwalt Damian Hötger damit beauftragt, seine Interessen juristisch zu vertreten. Der junge Barinhaber verweist darauf, dass die Feuerwehr Idar-Oberstein, die eine Messung in der Bar vorgenommen hatte, keine erhöhten Werte festgestellt habe. Es stimme zwar, dass die Feuerwehr erst eine gute Stunde nach dem Vorfall gemessen habe: „Aber in dieser Zeit wäre es nicht möglich gewesen, das Gas durch Lüften komplett auszuleiten, wenn es denn so stark erhöht gewesen wäre.“ Er schließt ebenso aus, dass der verwendete Tabak oder die zum Glühen genutzte Kohle Ursache gewesen sein könnten.

Hendrik Weinz, Verwaltungsdirektor des Klinikums Idar-Oberstein, betont: „Der Notarzt hat absolut verantwortungsbewusst und hochprofessionell gehandelt. Das war eine gefährliche Situation. Ich kann nur sagen, dass die Mediziner nicht ohne Grund das Anbringen von CO-Meldern in solchen Bars fordern.“

Von unserer Redakteurin Vera Müller