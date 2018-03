Berschweiler plant Tag des offenen Dorfes

Die in Berschweiler bei Kirn angelaufene Dorfmoderation nimmt eine gute Entwicklung. Nach der Auftaktveranstaltung im September – die Dorfkonferenz in der Art-Affect-Kunsthalle wurde von knapp 60 Bürgern besucht – sind zwischenzeitlich die nächsten fünf Schritte erfolgt:

Die Friedenseiche ist mittlerweile gefällt. Der Brunnen soll auf jeden Fall reaktiviert werden. Vielleicht werden auch noch überdachte Sitzflächen errichtet. Noch befindet sich alles in der Planungsphase.

Foto: Andreas Nitsch

1 Beim ersten Vereinsgespräch wurde besprochen, dass zusätzlich zu dem online verfügbaren Veranstaltungskalender der Ortsgemeinde ein Kalender in Papierform für das ganze Jahr oder zumindest halbjahresweise erstellt werden soll. Die bereits bekannten Termine wurden erfasst, noch unkonkrete Termine aufgelistet. Da der Feldtag erst 2019 wieder stattfindet, soll in diesem Jahr ein anderes Fest, etwa ein Tag des offenen Dorfes oder ein Höfefest, stattfinden. In Erwägung gezogen wurde auch, das jährliche Weihnachtsbaumschmücken noch auszubauen, indem auch Kinder einbezogen werden, sodass daraus ein eigenes Fest entstehen kann. Zur Vernetzung der Vereine wurde eine Vereinsinteressengemeinschaft vorgeschlagen. Deren nächstes Treffen findet am Mittwoch, 21. Februar, statt.

2 Bei dem Treffen der AG „Wohnen und Natur“ nahm auch Caroline Conradt, die Leiterin der Tourist-Information Deutsche Edelsteinstraße in Herrstein, teil. Sie berichtete über verschiedene touristische Angebote der Region. Mehrere Themenfelder wurden zudem besprochen: eine Beschilderung des bestehenden Wegenetzes in Kombination mit ortseigenen Schildern, die Verbesserung des Weges zum Staufenbergkopf, die Nutzung der Wacholderheide sowie teilweise auftretende Verschmutzungen innerhalb und außerhalb des Ortes. Diskutiert wurde auch darüber, ob die größtenteils gefällte Friedenseiche als Kunstwerk genutzt werden kann. Eventuell kann auf dem Gelände eine überdachte Rundbank entstehen. Auf jeden Fall sollen auf der Freifläche der Brunnen reaktiviert, die Grillstelle entfernt, Touristentipps gegeben und pflegeleichte Staudenmischungen gepflanzt werden. Weiteres Ziel: Der ehemalige Spielplatz soll zu einem Park umgestaltet werden. Ein Bouleplatz wäre entweder am Feuerwehrhaus oder am Sportplatz gut platziert. Für weitere Infos wird eine WhatsApp-Gruppe gebildet.

3 Während des Themenabends „Chronik“ wurde erörtert, wie die Geschichte Berschweilers gesichert und bekannt gemacht werden kann. Als Unterlagen und Quellen stehen ein kleines Buch von Edgar Kissel, mehrere Chroniken von Vereinen, eine Facharbeit sowie verschiedene Unterlagen, Pläne und Karten auch aus der ehemaligen Schule zur Verfügung. Darüber hinaus sind mehrere Ordner mit alten Fotos aus Berschweiler vorhanden. Außerdem könnten ältere Bürger ihre Geschichten erzählen. Favorisiert wird die Ausarbeitung eines Bildbandes (teilweise mit Vorher- und Nachher-Bildern) mit Geschichte, Geschichten und Informationen über das Dorf, das auch als Nachschlagewerk genutzt werden kann. Eine Zwischenpräsentation ist beim Tag des offenen Dorfes geplant.

4 Mittlerweile fand auch ein Jugendgespräch statt. Die Jugendlichen haben ermittelt, was ihnen im Ort gut gefällt, was weniger. Positiv bewertet werden das Vorhandensein eines Spielplatz, die Veranstaltungen zu Halloween, Martinstag und zum Nikolausabend sowie der Dorfladen im Schwalbenhof. Bemängelt wird, dass es keinen Kindergottesdienst mehr gibt, der Jugendraum geschlossen ist und immer weniger Veranstaltungen angeboten werden. Die Jugend wünscht sich eine bessere Busverbindung nach Fischbach zum Bahnhof, um besser nach Idar-Oberstein zu kommen, eventuell einen Rufbus oder ein Ruftaxi, eine Skaterbahn und einen Basketballkorb. Zudem sollte der ehemalige Jugendraum zu einem Dorfwohnzimmer umgebaut werden, das von Jung bis Alt nach Bedarf genutzt werden und für kleinere Feiern gemietet werden kann.

5 Schließlich wurden beim Treffen der AG „Jung und Alt“ Gestaltungswünsche für den Spielplatz genannt: Barfußpfad, Kletterwand mit Seil, Baumhaus, Turnstangen, Seilbahn, Kletterkombination, Wippe und Schwingtor am Eingang. Auch die Umgestaltung des Jugendraumes zum Dorfwohnzimmer durch Vergrößerung des Raums und Einbau einer Fensterfront wurde besprochen. Ein weiteres Thema waren die nach Einschätzung der Teilnehmer nicht idealen Busverbindungen. Um den Bedarf zu erfassen und damit eine Basis für eine Anfrage an den Verkehrsbetrieb zu haben, soll eine Bürgerbefragung erfolgen. Das örtliche Angebot soll durch künstlerische Aktivitäten mit Kindern und Senioren ergänzt werden. Außerdem sollen kulturelle Angebote etwa aus Kirn in Berschweiler besser bekannt gemacht werden. Möglich wäre dies über einen gedruckten Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinde Kirn-Land, den es in Berschweiler gibt. red/ni

Die nächsten Termine (jeweils im Sportheim): AG „Wohnen und Natur“, Mittwoch, 17. Januar, 19 Uhr; AG „Dorfgemeinschaft und Vereine“, Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr; AG „Ausarbeitung Chronik“, Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr. Alle Interessenten, auch Neueinsteiger, sind eingeladen.