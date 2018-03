Berschweiler: Neu gestalteter Friedhof ist fast fertig

Die Neugestaltung des Friedhofs stand im Mittelpunkt der Beratungen des Ortsgemeinderates in seiner letzten Sitzung 2017. Der Liegenschafts- und Bauausschuss (LBA) beschäftigte sich im Vorfeld der Sitzung intensiv mit dem bereits vom Rat beschlossenen Plan, in dem die Grabfelder für die neuen Bestattungsformen festgelegt wurden. Die einzelnen Grabfelder wurden dabei insbesondere dahin gehend betrachtet, welche Arbeiten jeweils noch erforderlich sind, bevor diese neuen Bestattungsformen angeboten werden können.

Der Ortsgemeinderat Berschweiler hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2017 die Neufassung der Friedhofssatzung sowie die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Seit dem 1. Januar können die neuen Grabfelder genutzt werden.⋌

Foto: Reiner Drumm​

Im Bereich der Urnenrasengräber wurden die Rohre bereits verbaut. Da diese für die Aufnahme von zwei Urnen geeignet sind, sollen diese Grabstätten als Wahlgräber angeboten werden. Die Rasengräber werden mit Rasen eingesät und mit einer Platte, mit oder ohne eingefräster Aufschrift, abgedeckt. Der Preis für diese Grabstätte wurde auf 900 Euro festgelegt. Er beinhaltet auch die Pflege durch die Friedhofsverwaltung. Zusätzliche Grabmale und das Aufstellen von Pflanzschalen an der Grabstätte selbst sind allerdings nicht erlaubt.

Als ausgewiesene Stelle für das Aufstellen von Pflanzschalen für den Bereich der neu erstellten Urnenrasengräber soll gegenüber dem bereits bestehenden mittleren Stelenfeld, unmittelbar an den vorhandenen Weg angrenzend, eine entsprechende Fläche angelegt werden. Die Fläche wird mit dem gleichen Schotter wie für den Weg gestaltet. Der Bereich der neuen Urnenerdgräber wird im Endzustand komplett mit dem bereits auf dem Friedhof verbauten Schotter angelegt werden. Ein gesonderter Weg wird nicht mehr angelegt.

Die Urnenerdgräber werden ebenfalls als Wahlgräber angelegt. Es sind dabei Einfassungen und Grabmale aus Stein zu erstellen. Grababdeckungen und -platten sind auch ohne Grabmal zulässig. Der Preis für das Nutzungsrecht an einem Urnenwahlgrab beträgt 850 Euro und beinhaltet die Erdarbeiten zur Anlage des Grabes (außer Einfassung und Grabmal). Der Bereich für die Rasenerdgräber (Sargbestattung) wird komplett mit Rasen eingesät. Ein gesonderter Weg wird nicht mehr angelegt werden. Die Grabstätte wird mit einer Platte mit eingefräster Aufschrift ausgestattet und zum Preis von 600 Euro inklusive Pflege angeboten. Als ausgewiesene Stelle für das Aufstellen von Pflanzschalen für diesen Bereich soll in dem Feld eine entsprechende Fläche angelegt werden, die mit dem gleichen Schotter wie die restlichen Bereiche auf dem Friedhof ausgestaltet wird. Grabmale und Pflanzschalen an der Grabstätte sind auch hier nicht erlaubt. Der Ortsgemeinderat beschloss nach eingehender Beratung die Neufassung der Friedhofssatzung sowie die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren, wie in der vom LBA vorgelegten Form. Mit der Belegung der neuen Grabfelder kann mit Inkrafttreten der neuen Satzungen am 1. Januar mittlerweile begonnen werden.

Im weiteren Verlauf der Sitzung befasste sich der Rat mit Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung im Bereich der Einfahrt zum Neubaugebiet „Hinter der Kirch“. Nachdem das obere Grundstück an der Einfahrt zum Neubaugebiet mittlerweile bebaut wurde, ergeben sich vermehrt Probleme bei der Ausfahrt aus dem Neubaugebiet in Fahrtrichtung Ortsausgang. Vor Ort wurden vom LBA Möglichkeiten beraten, die Geschwindigkeit im Bereich des Ortseingangs, vor der Einfahrt zum Neubaugebiet aus Fahrtrichtung Freisen kommend, zu reduzieren.

Die Möglichkeit der einseitigen Fahrbahnverengung wurde vom LBA als erfolgsversprechend angesehen und dem Rat vorgeschlagen. Die Fahrbahnverengung soll mit mobilen Randsteinen erfolgen, die nicht fest installiert werden müssen. Vorbehaltlich der Anordnung dieser Fahrbahnverengung durch die Straßenverkehrsbehörde stimmte der Rat dem Vorschlag zu. Der Auftrag zur Materiallieferung soll an den gesamtgünstigsten Anbieter vergeben werden.

Zum Abschluss der Sitzung stimmte der Ortsgemeinderat der Annahme einer Spende zu. Diese stammt aus dem Bürgermeistertopf der Kreissparkasse für die Förderung der Heimatpflege in Höhe von 445 Euro.

Von unserem Mitarbeiter Volker Gutendorf