Beim Sägen ist Teamgeist gefragt

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Bereits zum 30. Mal finden in diesem Jahr die Waldjugendspiele in Rheinland-Pfalz statt. Alleine im Königswald bei Tiefenstein sind 1400 Schüler aus 33 siebten und 31 dritten Klassen aus den Landkreisen Birkenfeld, Bad Kreuznach und Kusel am Start. Am Mittwoch ging es los, am Donnerstag sind die dritten Klassen an der Reihe.