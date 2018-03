Bei Olympia am liebsten live vor Ort dabei

Gewichtheber Ronny Weller, Waldemar Hartmann, Bob-Star Christoph Langen, Fechter Kothny, Superschwimmer Christian Keller und unsere Gold-Frau aus Bad Kreuznach, Trampolin-Ass Anna Dogonadze: Mit all diesen Top-Sportlern und Promis hat sich Tatjana Rieth schon fotografieren lassen. Schöne Erinnerungen an unvergessliche Momente. Die Bilder entstanden nicht irgendwo einfach so, sondern stets bei Olympia. Alle vier Jahre gibt es für Tatjana Rieth kein Halten mehr: Sie muss bei Olympia live vor Ort dabei sein. So ist es auch heuer wieder: Am Samstag geht's los.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Idar-Oberstein – Gewichtheber Ronny Weller, Waldemar Hartmann, Bob-Star Christoph Langen, Fechter Kothny, Superschwimmer Christian Keller und unsere Gold-Frau aus Bad Kreuznach, Trampolin-Ass Anna Dogonadze: Mit all diesen Top-Sportlern und Promis hat sich Tatjana Rieth schon fotografieren lassen. Schöne Erinnerungen an unvergessliche Momente. Die Bilder entstanden nicht irgendwo einfach so, sondern stets bei Olympia. Alle vier Jahre gibt es für Tatjana Rieth kein Halten mehr: Sie muss bei Olympia live vor Ort dabei sein. Nur vor dem TV mitfiebern, jubeln, leiden: Das reicht der 38-Jährigen schon lange nicht mehr: "Man kann das nicht vergleichen. Wenn man bei Olympia dabei ist, ist das großartig."Die sympathische Erzieherin, die in Mainz arbeitet, war selbst als Kunstradfahrerin des RV Nahbollenbach sehr erfolgreich, nahm mehrfach an den Deutschen Meisterschaften teil. Ihre beste Platzierung war dabei Rang 7. Sie weiß, wie Leistungssportler sich auf Saisonhöhepunkte vorbereiten, wie Trainingseifer, Disziplin aussehen, was es heißt, auf die Zähne beißen zu müssen. "Tja, warum schneiden die deutschen Sportler bislang eher mäßig ab, das ist eine gute Frage. Es klappt halt nicht immer alles in diesem einen entscheidenden Moment. Und die Konkurrenz ist natürlich bärenstark."

Von Kindesbeinen an kann sich Tatjana Rieth ein Leben ohne Sport nicht vorstellen. Die ersten Olympia-Fahrten unternahm sie mit der rheinland-pfälzischen Sportjugend. Olympia-Premieren waren für sie die Spiele in Atlanta im Jahr 1996, die als "Coca-Cola-Spiele" in die Geschichte eingingen. Denkwürdig war der Auftakt: Von seiner Parkinson-Erkrankung schwer gezeichnet, entzündet Box-Legende Muhammad Ali das Olympische Feuer. Und schon hatte sich die junge Sportlerin mit dem "Olympia-Virus" infiziert. Nur Sommerspiele reichten Tatjana Rieth, die sich auch für Fußball interessiert, nicht mehr: Winterspiele in Nagano standen 1998 auf dem Programm. Deutschland landete auf Platz 1 im Medaillenspiegel. Sydney im Jahr 2000... Da erinnert man sich gerne: Heike Drechsler, die Grande Dame der Leichtathletik, konnte als 35-Jährige ihren Olympiasieg von 1992 im Weitsprung wiederholen. 2004 kehrt Olympia heim nach Athen: Doping ist leider in aller Munde – mit insgesamt 22 werden so viele Athleten positiv getestet und ausgeschlossen wie nie zuvor... Turin 2006: Wieder einmal ist Deutschland Wintersport-Nation Nummer 1. In Peking 2008 war Tatjana Rieth nicht dabei. Damals stand aber schon fest: "Nach London bei Spielen mehr oder weniger vor der Haustüre muss ich dabei sein." Am 4. August geht es los: Karten hat sie fürs Turnen und ein Handball-Viertelfinale. "Es war nicht so leicht, im Vorfeld an Karten ranzukommen. Mal schauen, ob vor Ort noch etwas geht." Beträchtlich ist die Summe ihrer Souvenirs, die von den einzelnen Olympia-Städten mit nach Hause gebracht werden.

"Die Atmosphäre ist einfach einzigartig, dem kann man sicht nicht entziehen. Interkulturell, friedlich, spannend: Da gibt es so viel zu schauen und zu erleben." Die Olympischen Winterspiele 2014 in der russischen Stadt Sotschi, die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro: gut möglich, dass Tatjana Rieth auch diese sehr weiten Wege auf sich nimmt. Ein Leben ohne Olympia vor Ort? Kaum vorstellbar.