Die Vorfreude ist groß, wenngleich eine Menge Vorarbeit zu leisten ist: Am Freitag und Samstag, 4. und 5. Mai, richtet der Arbeitskreis Unternehmerfrauen des Handwerks im Kreis Birkenfeld im Parkhotel Idar-Oberstein die Landesverbandstagung aus. Der Landesverband besteht zurzeit aus zwölf Arbeitskreisen, aus denen Frauen nach Idar-Oberstein kommen werden. „Wir freuen uns darauf, ihnen unsere Region näherzubringen und ihnen zu zeigen, dass wir hier im ländlichen Raum viel Attraktives zu bieten haben“, betont Kerstin Schneider, die im Arbeitskreis für die Öffentlichkeit zuständig ist. Neben der eigentlichen Mitgliederversammlung gehören auch Informatives und Unterhaltsames zum Programm während dieser zwei Tage. So wird die bekannte „Redenstrafferin“ und Buchautorin Katja Kerschgens am Samstag einen spannenden Vortrag zum Thema „Vorträge kurzweilig und merk-würdig gestalten“ halten. Eine ihrer Kernthesen: „Eine straffe Rede bringt Zuhörer zum Nachdenken, Schmunzeln oder Staunen. Aber nie zum Langweilen.“ Es wird eine geführte Besichtigung des Edelsteinmuseums angeboten, Edelsteinkönigin Anna-Lena Märker wird als Ehrengast am Freitagabend erwartet.

Einige Ehrengäste dabei „Außerdem freuen wir uns sehr über die Teilnahme unseres Mitglieds MdB Antje Lezius, unseres Landrats Matthias Schneider, des Oberbürgermeisters Frank Frühauf und des Kreishandwerksmeisters Alfred Wenz. ...

