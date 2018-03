Bei der Premiere warOlympia einfach gigantisch

Saarbrücken/Birkenfeld – Wenn am Samstag in acht Tagen, morgens kurz vor neun die 55 besten Triathletinnen der Welt im Londoner Hyde-Park dem Rennen um die Goldmedaille entgegenfiebern, will auch Joelle Franzmann ihre Olympiavorbereitungen abgeschlossen haben. Das Mittagessen für die Familie wird auf dem Herd stehen. Und die beiden Töchter – die jüngste zehn Monate alt, die andere zweieinhalb Jahre – werden vergattert, ihre Mutti in den kommenden knapp drei Stunden in Ruhe fernsehen zu lassen.

Joelle Franzmann in Aktion: 16 Jahre lang gehörte die Birkenfelderin zu den Leistungsträgern der Deutschen Triathlon-Union. Die Olympiade in Londnon schaut sie nun entspannt am heimischen Fernsehgerät.

Foto: dpa – picture-alliance/ dpa

Von unserem Redakteur Klaus-Peter Müller

Sidney war das Highlight: "Einfach gigantisch!" – bei der Frage nach ihrer Lieblingsolympiade muss Joelle Franzmann nicht lange überlegen. Australien war vor zwölf Jahren die erste Olympiade der in Idar-Oberstein geborenen und in Birkenfeld aufgewachsen Athletin. Zum kaum zu beschreibenden Flair dieses Treffens der Sportler aus aller Welt und dem stets besonderen Reiz des ersten Mals kam für die junge Sportlerin damals noch der Veranstaltungsort: Der fünfte Kontinent gilt als Heimat des Triathlon; entsprechend enthusiastisch wurden die Teilnehmer von Tausenden von Zuschauern am Rande des Radparcours, entlang der Langlaufstrecke und beim Schwimmen in der Harbour Bay gefeiert. In Athen, vier Jahre später, war's "nicht so toll". Unter griechischer Sonne blieben die exotischen Dreikämpfer eher unter sich.

Dass sie bei ihrem ersten olympischen Wettbewerb sogar etliche Zeit auf Goldmedaillenkurs lag, aber letztlich nur auf Platz 21 ins Ziel kam, schmerzt die damals 22-Jährige auch heute gelegentlich noch. Vom (kaum schlechteren) Abschneiden in Athen spricht dagegen heute niemand mehr. Und auch dass sie in der Qualifikation für einen dritten Olympiaeinsatz eher an den Funktionären als an der starken Konkurrenz im eigenen Land scheiterte, ist vergessen.

Im Jahre 2009 hat die Deutsche Triathlon Union (DTU) die langjährige Nationalmannschaftsathletin offiziell aus dem Kreis der Aktiven verabschiedet. 16 Jahre lang – von 1993 an – war sie Mitglied im Bundeskader gewesen, hatte zahllose Titel und Spitzenplätze errungen. Schon in den Jugendklassen schmückten sie Deutsche und Europa-Titel. Mehr als 14 000 Trainingsstunden hatte sie im Laufe der Jahre absolviert, rechnete ein Funktionär beim Abschied nach.

Die Lust am Triathlon hat nie darunter gelitten. Das gleichermaßen gute Beherrschen von drei so unterschiedlichen Sportarten mache für sie den Reiz dieses Dreikampfes aus, sei aber auch arbeitsintensiv, verrät Joelle und bescheinigt den Triathleten eine besondere Natur: Ihr Trainingsfleiß sei beispielhaft. Und zur Lust am Quälen kommt eine unbeschreibliche Ausdauer hinzu, anders als in vielen anderen Sportarten kenne man kein "Durchhängen".

Solange die Kinder klein sind, ist sie ausschließlich Hausfrau und Mutter, hat die 33-Jährige, die auch heute in Saarbrücken, dem Standort des Triathlonleistungszentrums wohnt, dem Sport noch nicht vollends Adieu gesagt. Vor der Geburt des ersten Kindes hat sie schon als Trainerin gearbeitet, vor allem den Nachwuchs betreut. Das könnte durchaus auch eine Option für die Zukunft sein. Die notwendigen Scheine und Zertifikate für eine Übungsleitertätigkeit hat sie schon erworben.