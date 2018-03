Bauarbeiten bei Brücken: Zwei Landesstraßen sind bald blockiert

Die Autofahrer aus dem westlichen Teil der Verbandsgemeinde Birkenfeld können sich schon jetzt darauf einstellen: Im neu angebrochenen Jahr werden sie bald nur über Umwege zur Auffahrt auf die A 62 bei Neubrücke kommen. Kurzzeitig wird für sie zudem auch die schnellste Strecke ins Saarland und zum dortigen Autobahnkreuz Otzenhausen blockiert sein.

Neuralgische Stelle auf dem Weg zwischen Brücken und Ellweiler: Die Brücke, die sich in der Nähe der Kläranlage über den Traunbach spannt, wird im Zuge des Ausbaus der Landesstraße 165 ebenfalls saniert.

Foto: Reiner Drumm

Grund dafür ist zum einen der Ausbau der durch das Trauntal führenden L 165 zwischen Brücken und Ellweiler sowie zum anderen eine Baustelle, die auf der Höhe hinter dem Ort Achtelsbach eingerichtet wird. Denn auf saarländischem Terrain steht die Fahrbahnsanierung der L 146 auf dem knapp 800 Meter langen Abschnitt zwischen der Landesgrenze und dem Nohfelder Ortsteil Eisen an.

Umleitung über Birkenfeld und B 41

Wegen des letztgenannten Projekts hat es bereits Abstimmungsgespräche zwischen dem saarländischen Landesbetrieb für Straßenbau (LFS) und dem rheinland-pfälzischen Landesbetrieb Mobilität (LBM) gegeben. Dabei wurde vereinbart, dass der Verkehr von Achtelsbach und Brücken aus auf die Umleitungsstrecke über Birkenfeld und die B 41 beziehungsweise die A 62 in Richtung Saarland gelotst wird, wenn der direkte Weg zwischen der Landesgrenze und Eisen blockiert ist.

Diese Arbeiten werden nach Auskunft von Christoph Feis vom LFS im Frühjahr beginnen und circa einen Monat unter Vollsperrung der saarländischen L 146 ausgeführt. Etwa um die selbe Zeit rücken auch die Bagger und Baumaschinen an der nahe gelegenen rheinland-pfälzischen L 165 zwischen Brücken und Ellweiler an, wobei diese Baustelle deutlich länger bestehen bleibt.

„Je nach Witterung, voraussichtlich Mitte oder Ende Februar“ soll nach Auskunft von Marc Rauhut, Leiter der LBM-Bauabteilung in Bad Kreuznach, der Ausbau der insgesamt vier Kilometer langen L 165-Passage durch das Trauntal starten. Die enge Fahrbahn wird dort von bisher 4,75 auf künftig 5,50 Meter verbreitert. Weil die Strecke so schmal ist, führt auch bei diesem Vorhaben kein Weg an einer Vollsperrung vorbei. Der Verkehr wird ebenfalls über Birkenfeld und die B 41 umgeleitet. Allerdings ist seitens des LBM vorgesehen, die Erneuerung der Strecke in zwei Abschnitten vorzunehmen – und zwar zum einen zwischen dem Ortsausgang Brücken und der Einmündung der nach Dambach führenden K 4 an der Brandmühle und dann zum anderen zwischen der Brandmühle und dem Ortseingang Ellweiler.

Abschluss der Arbeiten Ende 2018

„Mit der beauftragten Baufirma wurde vertraglich vereinbart, dass die Arbeiten bis Ende 2018 abgeschlossen sein sollen und die Straße dann wieder geöffnet werden kann. Die Markierung der Fahrbahn müssen wir dann aber vielleicht erst im Frühjahr 2019 nachholen“, sagt Marc Rauhut. Nach seiner Auskunft hat die sogenannte Submission in der Woche vor Weihnachten zu einer Punktlandung geführt.

Bei der öffentlichen Ausschreibung der Arbeiten hat das teilnehmende Unternehmen mit dem günstigsten Angebot Gesamtkosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Das entsprach praktisch exakt der vorher vom Landesbetrieb Mobilität aufgestellten Kalkulation.

Im Zuge des Ausbaus der L 165 durch das Trauntal wird das Brückenbauwerk in der Nähe der Brückener Kläranlage saniert und etwas verbreitert. Am Ortseingang Brücken ist zudem die Installation eines Fahrbahnteilers vorgesehen, damit Autofahrer künftig an dieser Stelle den Fuß von Gaspedal nehmen müssen und mit niedrigerem Tempo ins Dorf hereinfahren.

Kein separater Radweg geplant

Zwar hatten einige Kommunalpolitiker im Trauntal gefordert, dass entlang der L 165 ein separater Radweg angelegt werden sollte. In den Ausbauplanungen des LBM ist das jedoch nicht vorgesehen, weil unter anderem die vergleichsweise geringe Verkehrsdichte auf dieser Strecke einen solchen Schritt nicht erforderlich mache, heißt es beim Landesbetrieb Mobilität.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner