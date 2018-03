Bahnhofslokal Neubrücke: Pächtersuche geht weiter

Ernüchternder Rückschlag statt erfolgreicher Einigung mit einem künftigen Restaurantbetreiber: Wer nach dem Abschluss der weiterhin andauernden Ausbauarbeiten als Pächter in die Bahnhofgaststätte Neubrücke einziehen wird, steht nach wie vor in den Sternen.

Blick von der Bahnsteigkante aus: Der Gebäudeteil im Vordergrund wird derzeit im Inneren umgestaltet, damit dort dieses Jahr wieder – wie früher – ein Gastronomiebetreiber einziehen kann.

Foto: Franz Cronenbrock

Wie der Hoppstädten-Weiersbacher Ortsbürgermeister Welf Fiedler auf NZ-Anfrage mitteilte, hatte es Ende 2017 intensive Gespräche und Verhandlungen mit einem konkreten Interessenten gegeben. Dieser hatte sich als künftiger Betreiber der Gastronomieräume im Erdgeschoss des Gebäudes beworben.

Es sei alles schon unterschriftsreif gewesen, sagt Fiedler, der von Beruf Rechtsanwalt ist. Doch dann sprang der Bewerber, der aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld kommt, schlussendlich einen Tag vor Weihnachten doch noch ab. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch noch nicht zu einer Vertragsunterzeichnung gekommen.

Das Thema hatte dann innerhalb der Bürgerschaft der Doppelgemeinde für Unruhe gesorgt, und es wurde diesbezüglich auch viel gemunkelt. Fiedler gab nun im NZ-Gespräch zwar Aufklärung. Man merkte dem Ortschef dabei aber an, dass er wegen der negativen Entwicklung sichtlich enttäuscht und letztendlich auch ziemlich „angefressen“ ist. Die Gemeindeverwaltung stehe nun mit verschiedenen weiteren Interessenten in Verbindung, betont Welf Fiedler.

Das Bahnhofsgebäude wurde 2007 von der Deutschen Bahn AG zum Preis von 30.000 Euro an die Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach verkauft. Diese hat das Obergeschoss des aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäudes inzwischen aber weiterveräußert. Dort wird nun in naher Zukunft Steuerberater Martin Müller mit seiner Kanzlei einziehen (die NZ berichtete). Im Erdgeschoss des Bahnhofs Neubrücke befand sich bis Ende der 1990er-Jahre ein Bahnhofslokal. Die Gemeinde hatte dann später beschlossen, diese Räume später entkernen und umgestalten lassen, was weiterhin andauert.

Von unserem Mitarbeiter

Franz Cronenbrock