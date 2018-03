Bahnhofsgaststätte: Lebenshilfe will Café eröffnen – Integratives Konzept

Der Bahnhof bleibt weiter im Fokus von Oberbürgermeister Frank Frühauf. Noch bevor das Gebäude offiziell am 1. Juni in den Besitz der Stadt übergeht, stellte der OB gestern gemeinsam mit Vertretern der Lebenshilfe Obere Nahe ein Nutzungskonzept vor.

Die Lebenshilfe-Geschäftsführer (von links) Martin Heimann und Martina Becker zusammen mit OB Frank Frühauf und dem Vereinsvorsitzenden Uwe Weber im frisch gereinigten ehemaligen Bahnhofskiosk.

Foto: Stefan Conradt

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt

Der Verein, der in Göttschied und auch gegenüber vom Bahnhof Werkstätten und andere Einrichtungen für Behinderte betreibt, möchte in den Räumen der früheren Bahnhofsgaststätte und des DB-Bistros einen integrativen Gastronomiebetrieb einrichten. Die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat für weitere Schritte liegt bereits vor, auch ein Architekt ist beauftragt, berichtete der Vereinsvorsitzende Uwe Weber.

Wie Weber und Lebenshilfe-Geschäftsführerin Martina Becker ausführten, gibt es schon seit der Entscheidung für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald bei der Lebenshilfe Überlegungen, wie man sich einbringen könnte. Von Anfang an war dabei ein Integrationsbetrieb in der Gastronomie favorisiert – einzig: Man fand kein geeignetes Objekt. Als jetzt Frank Frühauf mit seinen Bahnhofsplänen kam, traf er auf sperrangelweit geöffnete Türen.

Ziel und gesetzlicher Auftrag der Lebenshilfe ist es, Menschen mit Handicap ins Arbeitsleben zu integrieren. "Gastronomie ist dabei ein ideales Handlungsfeld", erläuterte Becker: Hier können Behinderte zusammen mit Nichtbehinderten einfache Tätigkeiten ausüben. Funktionierende Vorbilder gibt es bundesweit Dutzende. Der Lebenshilfe-Geschäftsführerin schwebt ein Tagescafé mit frühen Öffnungszeiten, Frühstück, einfachen Gerichten und Mittagstisch vor – allerdings ohne Alkoholausschank. Zusätzlich könnten Artikel aus den Lebenshilfe- und befreundeten Behindertenwerkstätten verkauft werden: "Und damit meine ich keine Holzbauklötze, sondern hochwertiges Handwerk", verdeutlicht sie. So wäre auch das Thema Edelsteine und Schmuck an prominenter Stelle, nämlich im Eingangsbereich zur Schmuckstadt, leicht umsetzbar. Das wiederum passt zu Frühaufs Vision des Bahnhofs als "barrierefreier Zugang zur Nationalparkregion".

Umgesetzt werden soll das Projekt bis zum Ende der Baumaßnahmen am Bahnhofsvorplatz, die im Herbst 2016 abgeschlossen sein sollen. Bis dahin sollen die Bahnhofsgaststätte und der Kiosk in der Bahnhofshalle, der nach Generalreinigung durch die Stadt blitzeblank und voll funktionsfähig auf neue Betreiber wartet, zu einer Einheit verbunden werden. In Richtung neuer Busbahnhof soll ebenso ebenerdig eine barrierefreie Toilettenanlage (auch für Rollifahrer) entstehen. In einem zweiten Schritt wäre auch die Bewirtschaftung des ersten Stockwerks denkbar, zum Beispiel mit modernen Konferenzräumen, die der Lebenshilfe derzeit noch fehlen – "aber bis dahin ist noch ein langer Weg", spricht Beckers Geschäftsführerkollege Martin Heimann das noch zu erstellende Finanzierungskonzept an. OB Frühauf setzt hier auf Fördermittel.