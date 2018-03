Bahnhof: Bis zum Jahresende ist das Gröbste erledigt

Schritt für Schritt geht es voran. Und wenn nichts Unvorhersehbares passiert, dürften die Umbauarbeiten in der Bahnhofshalle vor dem Hintergrund von Barrierefreiheit und zeitgemäßer Gestaltung als „Eintrittstor“ in die Stadt und die Nationalparkregion tatsächlich bis zum Jahresende erledigt sein: zumindest in weiten Teilen. In den vergangenen vier Wochen wurde die Decke in der Bahnhofshalle erneuert. Eine abgehängte Akustikdecke wurde eingebaut und die Beleuchtung durch moderne LED-Leuchten ersetzt. Die Fahrkartenautomaten wurden aus dem Tunnel in die Bahnhofshalle verlegt. Momentan wird noch die Decke in der Wartehalle zu Gleis 1 saniert. Die Maler haben damit begonnen, den Untergrund der Wände entsprechend vorzubereiten. Als nächster größerer Abschnitt werden die Fliesenarbeiten in der Bahnhofshalle, im Tunnel und in der Wartehalle zu den Gleisen folgen.

Foto: privat

Da Untergrundvorbereitungen (Spachtel, Nivelliermasse) für den Boden erforderlich sind, wird es notwendig sein, die Bahnhofshalle in Teilbereichen zeitweise zu sperren. Die Pendler und Reisenden müssen dann kleinere Umwege in Kauf nehmen, kündigt die Stadtverwaltung an. Am Bahnhofsgebäude vorbei kommt man zu Gleis 1 und über die Treppe zurück in die Bahnhofshalle zum Fahrkartenautomaten sowie über den Tunnel zu Gleis 2 und 3. Auch eine kurzfristige „Umleitung“ durch die Baustelle ist denkbar. Das Gebäudemanagement und das bauleitende Architekturbüro Bill werden entsprechende Hinweisschilder anbringen. Die Stadtverwaltung bittet die Pendler und Reisenden, diese Umwege mit einzuplanen. Über die genauen Termine wird frühzeitig informiert. Das war bei Diskussionen über die Planungen in den städtischen Gremien immer wieder betont worden: Beim Bauen im Bestand gibt es immer wieder unvorhersehbare Erkenntnisse und Sachzwänge, was sich auch auf die Bauzeit auswirkt.

Zum Beispiel musste alter, loser Putz entfernt und neu aufgeputzt werden, was zum einen zusätzliche Arbeit bedeutet. zum anderen Trocknungszeit in Anspruch nimmt. Zusätzlich kam es noch bei Materiallieferungen zu Verzögerungen. „Wenn nun das Wetter mitspielt und kein unerwartet früher Kälteeinbruch kommt, werden in Kürze die Fliesenarbeiten in der Bahnhofshalle ausgeführt und anschließend die Malerarbeiten, sodass wir zum Jahresende in der Bahnhofshalle mit den gröbsten Arbeiten fertig sein dürften.

Die leuchtenden Fotos sowie die Kunst am Bau folgen dann im Anschluss“, kündigt Ingenieur Carsten Horbach, Mitarbeiter des städtischen Gebäudemanagements, an. Die Eingangshalle und Gleiszugänge erhalten somit eine Wandgestaltung mit großflächigen Paneelen, Bildern und Projektionen. Geplant ist auch ein Info-Punkt, an dem auf Hotels und Sehenswürdigkeiten et cetera hingewiesen wird. Der zweite Teilbereich, der Ausbau der WC-Anlagen, wird zeitgleich erfolgen: Dort haben die Fliesenarbeiten schon begonnen – danach folgen Trockenbau (Decke) und Malerarbeiten. Die Arbeiten in diesem Bereich werden zum Jahrsende abgeschlossen sein. Der dritte Teilbereich – das Café der Lebenshilfe Obere Nahe – nimmt ebenfalls bereits Formen an. Dort werden momentan die Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten (Decke) und Bodenbelagsarbeiten ausgeführt, sodass die Rohbau- und Ausbauarbeiten Ende Dezember, spätestens zum Jahresbeginn 2018 beendet sind. Daran anschließend beginnt der Innenausbau durch die Lebenshilfe. Die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe klappt hervorragend, sind sich die Akteure einig. Die Absprachen funktionieren und werden eingehalten. Auch finanziell bewegt sich alles im gesteckten Rahmen: Zwar gab es schon erforderliche Nachträge für unvorhergesehene Arbeiten, jedoch waren ein paar Mehrausgaben einkalkuliert worden. Die Gewerke liegen im Kostenrahmen, allerdings kann es durchaus noch zu Mehrkosten durch Unvorhersehbares kommen, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Von unserer Redakteurin Vera Müller