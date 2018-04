Bad Kreuznach/Kreis Birkenfeld. Ist das der Sargnagel für die Naheland-Touristik (NLT)? Die Stadt Bad Kreuznach erwägt, sich aus dem 1991 gegründeten Verbund zu verabschieden. Sie will sich künftig vor allem in Richtung Mittelrhein und Rheinhessen orientieren, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) und dem jüngst aus der CDU ausgetretenen Bürgermeister Wolfgang Heinrich. Auch der Birkenfelder Landrat Matthias Schneider und seine Bad Kreuznacher Kollegin Bettina Dickes wurden von diesem Vorstoß offenbar kalt erwischt.

Die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden im Kreis Birkenfeld und der Oberbürgermeister der Stadt Idar-Oberstein hatten schon im vorigen Jahr in einem Brandbrief fehlende Perspektiven und Planlosigkeit bei der NLT moniert. ...

