B 41: Pläne für dritte Spur ernten viel Kritik

Für Autofahrer wird es voraussichtlich ab Ende 2018 eine zusätzliche Überholmöglichkeit auf der B 41 geben. Auf dem leicht ansteigenden Abschnitt zwischen der Einmündungen Niederhambach-Burbach und der Brücke kurz vor dem Abzweig nach Elchweiler wird in Fahrtrichtung Birkenfeld für circa 3 Millionen Euro auf rund 1250 Meter Länge eine dritte Spur gebaut.

Dieser Bereich der B 41 verwandelt sich bald in eine Großbaustelle. Zwischen Elchweiler und Burbach entsteht 2018 eine dritte Fahrspur.

Foto: Reiner Drumm

Bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, müssen sich die Verkehrsteilnehmer allerdings auf einen beschwerlicheren Weg einstellen. Noch gravierendere Auswirkungen hat das Projekt für die Anwohner von Burbach und Elchweiler. Für sie wird das Projekt zur großen Belastungsprobe. Denn durch diese beiden Orte werden, so lange die Baustelle da ist, pro Tag schätzungsweise 4000 Fahrzeuge zusätzlich rollen.

Im Rahmen einer Einwohnerversammlung stellte Norbert Schmitt am Donnerstagabend im rappelvollen Gemeinschaftshaus von Niederhambach die Pläne vor. Einen leichten Stand hatte der Leiter des Idar-Obersteiner Baubüros des Landesbetriebs Mobilität (LBM) dabei nicht. Denn viele der anwesenden Bürger gaben ihm zu verstehen, dass sie die vorgesehene Umleitungsregelung mit großer Skepsis sehen oder sie sogar offen ablehnen. „Das ist ein massiver Eingriff in unsere Lebensqualität“, klagte beispielsweise eine Anwohnerin aus Burbach.

Nachdem die Ausschreibung gelaufen ist, wird der LBM in der nächsten Woche den Auftrag für die Arbeiten an eine Baufirma aus dem Kreis vergeben, kündigte Schmitt an. Noch in diesem Jahr sollen die Bagger anrollen. „Auf der B 41 selbst passiert zunächst aber nichts“, sagte Schmitt.

Neben der Straße verläuft auf diesem Abschnitt größtenteils ein Wirtschaftsweg. Dieser Bereich wird genutzt, um Platz für den Bau der dritten Spur zu schaffen. Da der bisherige Wirtschaftsweg der Verbreiterung der B 41 zum Opfer fällt, wird direkt daneben ein neuer gebaut. Von diesen Arbeiten bleibt der Verkehrsfluss auf der B 41 vorerst noch unberührt.

LBM will auf Ampeln verzichten

Vermutlich im März oder April 2018, so Schmitt im NZ-Gespräch, wird es dann aber ernst. Der LBM hat in Abstimmung mit anderen Behörden und der Polizei sich dazu entschieden, auf Ampeln im Baustellenbereich zu verzichten. „Das würde zu häufigen Staus führen und hätte auch zur Folge, dass die Arbeiten länger dauern“, sagte der LBM-Baubürochef.

Daher ist folgende Lösung geplant: Von Birkenfeld in Fahrtrichtung Idar-Oberstein wird der Verkehr auf der linken Spur der B 41 an der Baustelle vorbei gelotst. Wer hingegen von Idar-Oberstein in Richtung Birkenfeld und die A 62-Anschlussstelle unterwegs ist, muss die B 41 an der Einmündung nach Niederhambach verlassen. Die Fahrzeuge müssen dann zunächst über die L 174 durch Burbach fahren und gelangen anschließend über die K 45 nach Elchweiler. Hinter dem Ort können sie kurz hinter der Überführung wieder auf die B 41 zurückkehren.

„Wir wollen den Termin unbedingt halten und mit dem Projekt Ende 2018 fertig sein. Wir sind uns ja auch voll bewusst, dass auf die Bewohner von Burbach und Elchweiler eine große Belastung zukommt“, betonte Schmitt. Allerdings wurden in der Versammlung mit Blick auf den Ablauf bei anderen Baustellen – etwa in Birkenfeld – Zweifel laut, dass der Zeitplan auch tatsächlich eingehalten werden kann.

Kritisch sahen die Niederhambacher zudem eine weitere Ankündigung Schmitts. Trotz der Umleitung ist auf der K 45 und der L 174 keine Einbahnstraßenregelung angedacht. Beide Seiten werden während der Bauphase offen gehalten, damit die Orte Elchweiler und Burbach auch aus Richtung Birkenfeld erreichbar bleiben. Die logische Konsequenz: Es wird Begegnungsverkehr geben, wenn das Gros der Autos, aus Richtung Idar-Oberstein kommend, durch die beiden Dörfer rollt und dann aus der Gegenrichtung ein Fahrzeug entgegenkommt. „Das kann Chaos geben“, befürchtet der Niederhambacher Ortsbürgermeister Peter Schwarzbach angesichts der engen Straßen in Burbach.

Denn auf der L 174 sind nicht nur viele Feriengäste aus dem Hambachtal unterwegs, sondern die Niederhambacher haben seit der Zeit der Großbaustelle Friedrich-August-Straße in Birkenfeld reichlich schlechte Erfahrungen gemacht. Damals hatten viele schwere Lkws ihren Weg, von der B 269 kommend, abgekürzt, indem sie über die L 174 rollten und bei Burbach wieder auf die B 41 stießen. Da sich an diesem Umstand nicht viel geändert hat, sei klar abzusehen, dass während der Umleitungsphase in Burbach vermehrt dicke Brummis aufeinandertreffen, sagte Schwarzbach.

Er und mehrere andere Bürger sprachen sich in diesem Zusammenhang dafür aus, zumindest ein Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen anzuordnen und den Verkehr auf der Umleitungsstrecke auf Tempo 30 zu drosseln. Eine Geschwindigkeitslimit sollte auch auf der freien Strecke der K 45 gelten, forderte Ratsmitglied Manfred Nieland. Denn man müsse auch bedenken, dass auf dem Abschnitt zwischen Burbach und Elchweiler auf der K 45 auch der Nahe-Radweg verläuft, der gerade von Frühjahr bis Herbst stark frequentiert ist. Solche Tempobegrenzungen könne er sich ebenfalls gut vorstellen, sagte Schmitt, „wobei ich mich nicht auf Zahlen festlegen will“. Sinnvoll sei die Anregung, während der Bauarbeiten die bisherige Regelung zu ändern und während der Bauphase den Autofahren die Vorfahrt zu geben, die in Burbach von der L 174 auf die K 45 nach Elchweiler abbiegen, betonte der LBM-Mann.

Er musste zugleich aber einräumen, dass an einigen Stellen in den beiden Orten gegebenenfalls Halteverbotszonen eingerichtet werden, damit der Verkehr nicht durch am Straßenrand abgestellte Autos zu oft ins Stocken gerät. Diese Aussage führte in der Versammlung ebenso zu Kritik.

Lärmschutzwand vorgesehen

Auf die Frage, was mit dem Lärmschutz sei, antwortete Schmitt, dass entlang der Ortslage Burbach die Errichtung einer 1,20 Meter hohen Wand in der Planung vorgesehen ist. Keine Chance auf Realisierung räumte der er dem sowohl von Klaus Kirchhofer als auch Arno Ranft geäußerten Alternativvorschlag ein. Beide Bürger hatten angemerkt, man solle doch den geplanten neuen Wirtschaftsweg neben der B 41 so breit ausbauen, dass man ihn als Umleitungsspur nutzen kann, sodass der Verkehr überhaupt nicht durch Elchweiler und Burbach gelotst werden muss. Schmitt entgegnete jedoch, dass der Wirtschaftsweg gar nicht bis nach Burbach reicht, ihn also auf dem fehlenden Stück erst noch verlängern müsste und dabei zusätzlich ein Bachtal zu überqueren wäre. Das wiederum hätte zur Folge, dass noch höhere Baukosten entstünden und man zudem im unteren Abschnitt doch noch bei Burbach eine Ampel aufstellen müsste, was angesichts der Staugefahr aber nicht gewünscht ist.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner