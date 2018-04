Bei einem Verkehrsunfall wurden am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der B 41 zwischen Fischbach und der Abfahrt Bärenbach ein 25-jähriger Autofahrer und seine 17-jährige schwangere Beifahrerin schwer verletzt. Der 25-Jährige war, aus Richtung Idar-Oberstein kommend, mit einem Audi TT in Richtung Kirn unterwegs, wobei er – laut Zeugenaussagen – mehrere Fahrzeuge trotz Verbots überholte. Laut Polizei verlor er dann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte rund 100 Meter parallel zur Fahrbahn über unbefestigtes Wiesengelände. Anschließend krachte das Auto in Höhe der Bärenbacher Brücke frontal in eine Felswand und überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch seine junge, hochschwangere Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und im Wrack des Fahrzeuges eingeschlossen. Die Leitstelle Bad Kreuznach alarmierte die Feuerwehren aus Kirn, Bärenbach und Becherbach sowie mehrere Rettungswagen und Notärzte. Zusätzlich wurde der Rettungshubschrauber Christoph 10 angefordert, der die Beifahrerin in ein Krankenhaus nach Wittlich flog. Der schwer verletzte Fahrer kam nach einer längeren Erstversorgung an der Unfallstelle ins Idar-Obersteiner Klinikum.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit dauern an. Bei der Unfallaufnahme konnten bereits mehrere Zeugen befragt werden. Weitere Hinweise ...

