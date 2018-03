Ausstellung: Marlene Dietrich stellte sich gegen die Nazis

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus richten die Stadt Idar-Oberstein und der Verein Schalom auch in diesem Jahr wieder eine Gedenkveranstaltung aus. In deren Mittelpunkt steht dieses Mal die Eröffnung der Ausstellung „Marlene Dietrich. Die Diva. Ihre Haltung. Und die Nazis“. Außerdem wird der Film „Beate und Marlene“ gezeigt. Wanderausstellung und Film sind Eigenproduktionen der Gedenkhalle Oberhausen.