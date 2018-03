Ausstellung in der Göttenbach-Aula: Erinnerungen an Filmstar Marlene Dietrich und eine Nazijägerin

Das dicke Lob von Bürgermeister Friedrich Marx und vom Vorsitzenden des Vereins Schalom, Axel Redmer, haben sie sich auch dieses Jahr wieder redlich verdient: Sabine Moser und Sebastian Herzig vom Stadtjugendamt hatten mit viel Sorgfalt und Liebe das Foyer der Göttenbach-Aula hergerichtet. Weit mehr als 100 Interessierte kamen zur Eröffnung der Ausstellung „Marlene Dietrich – die Diva und die Nazis“.

Schalom-Vorsitzender Axel Redmer (von links), Kameramann Hendrik Lietmann und Bürgermeister Friedrich Marx eröffneten die Ausstellung zum Verhältnis von Marlene Dietrich zu Nazideutschland.

Ein schwarzes Tuch über dem großen Tisch neben dem Aufgang, darauf das Gästebuch, eine brennende Kerze und ein prächtiger Strauß roter Rosen von der Art, wie sie „der Dietrich“ unzählige Male überreicht worden sind. Die Menschen drängen sich zwischen den eng gestellten Tafeln, das interessante Material ist teilweise tief nach unten gehängt, an manchen Stellen hätte man gern mehr Licht gehabt.

Marlene Dietrich, Tochter eines Berliner Polizeibeamten, wird durch den Film „Der blaue Engel“ schlagartig berühmt. Ihre kühl-erotische, androgyne Ausstrahlung wird auch von Hollywood wahrgenommen und bringt ihr 1930 – sie ist fast so alt wie das Jahrhundert – einen Vertrag mit den Amerikanern. Sie sagt, sie sei keine Politikerin, sondern Künstlerin. Aber sie bezieht eine sehr klare Haltung gegenüber Nazideutschland. Sie pflegt engen Kontakt zu deutschen Emigranten, unterstützt sie. Und sie engagiert sich bei der Frontbetreuung der amerikanischen Truppen. Für ihre klare Haltung – sie trennt scharf zwischen ihrem Land und dem, was die Nazis daraus machen – erntet sie heftige Kritik. Erst im Jahr 1960 besucht sie wieder ihre Heimatstadt Berlin. Sie wird dort angefeindet und beschimpft.

Mithilfe der Gedenkhalle Oberhausen wurde diese ungewöhnliche Ausstellung produziert. Dazu gehört ein Film, der im Zentrum des Abends stand: „Beate und Marlene“. Bürgermeister Friedrich Marx begrüßte die Besucher und unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung im Hinblick auf die aktuelle politische Situation: „Wir wollen das Gedenken an alle Opfer der Nazizeit pflegen, die Erinnerung wachhalten. Das soll, muss und wird so bleiben.“ Und er hebt die Stimme: „Für Gewalt ist in unserer Stadt kein Platz.“ Axel Redmer stellt mit Sorge fest, dass im Denken vieler Menschen ein Rückschritt zu verzeichnen sei und solche Veranstaltungen mittlerweile wieder verteidigt werden müssten. Wie die Dietrich hätten viele Künstler schon ab 1921 die bedrohliche politische Lage in Deutschland erkannt. Redmer warnt: „Wir sollten verhindern, dass zu den schwarzen Flecken der Geschichte weitere hinzukommen.“

Der Kameramann von „Beate und Marlene“, Hendrik Lietmann, erzählte von der Entstehung des Films, den Schwierigkeiten, an Fotos und Filmmaterial zu kommen, und von den finanziellen Nöten, wenn ein auf 30 Minuten geplanter Dokumentarfilm doch fast 60 Minuten lang wird. Seine und des Regisseurs Clemens Heinrichs Idee war es, das Verhältnis von Beate Klarsfeld und Marlene Dietrich aufzuarbeiten. Die Dietrich nahm in Paris, wo sie wohnte, mit der 40 Jahre jüngeren Journalistin und Nazijägerin Kontakt auf. Sie bewunderte die Frau, die Nazigrößen wie Kurt Lischka oder Klaus Barbie aufspürte und 1968 Kurt Georg Kiesinger ohrfeigte. Der Film zeigt packend zwei überaus mutige Frauen, den Filmstar und die Intellektuelle, die sich so ähnlich in ihrem Verständnis der Geschichte sind. Der Film endet mit einer Einstellung auf die besorgt lächelnd, fast 80-jährige Klarsfeld, die fragt: „Wer unsere Arbeit weiterführen soll? Ich weiß es nicht.“

