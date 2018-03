Ein Säckchen aus grober, hellbrauner Jute ist alles, was von einem Menschenleben übrig geblieben ist. Das Säckchen enthielt die persönlichen Sachen des Soldaten Albert Ruppenthal, der schon früh im Ersten Weltkrieg, am 27. Oktober 1915, starb. Sein Nachlass wurde der Familie geschickt. Und liegt jetzt in einer Vitrine, eine Erinnerung, ein Requisit von vielen, die für die Sonderausstellung im Landesmuseum Birkenfeld zusammengetragen wurden: „Der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit im Birkenfelder Land“ wird am Sonntag, 8. April, 14 Uhr, eröffnet und bis Ende des Jahres gezeigt.

Es ist keine Geschichte über den Krieg, die das Birkenfelder Museumsteam in Zusammenarbeit mit Manfred Rauscher vom Stadtarchiv in Idar-Oberstein, Klaus Böhmer und Jürgen Henze von der Geschichtswerkstatt Baumholder und ...

Lesezeit für diesen Artikel (434 Wörter): 1 Minute, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.