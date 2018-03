Ausgewandert: Idar-Obersteiner Paar lebt im Land der Einhörner

Wäre Daniel Zimmer in Deutschland geblieben, würde er wohl heute an einem Gymnasium Erdkunde und Englisch unterrichten. Doch statt in einem Klassenzimmer ist der 31-jährige gebürtige Weierbacher im Silicon Valley in der Nähe der kalifornischen Stadt San Francisco gelandet, wo er für den Softwarehersteller SAP arbeitet. Zusammen mit seiner Frau Rebecca Schupp (27) aus Nahbollenbach hat Zimmer 2014 den Schritt in die USA gewagt – und ihn bisher noch keinen einzigen Tag bereut.

Daniel Zimmer und Rebecca Schupp auf Besuch in der alten Heimat. Bald geht's wieder zurück in die Staaten.



Foto: Silke Bauer

Die Liebe der beiden zu Kalifornien besteht allerdings schon länger. Daniel, der Rebecca am Göttenbach-Gymnasium kennen gelernt hat, hatte schon diverse Familienurlaube in dem US-Bundesstaat verbracht. Nach langem Sparen ging es dann 2009 direkt nach Rebeccas Abitur in den ersten gemeinsamen Urlaub nach Kalifornien. „In unserer Abizeitung stand, dass ich irgendwann einen Frozen Joghurt am Santa Monica Pier essen möchte“, erinnert sich Schupp mit einem Lächeln. Und das tut sie dann auch – nur wenige Tage nach der Abifeier.

Damals merken die beiden, dass sie sich in Kalifornien heimisch fühlen und gern dort leben möchten. „Aber zu dem Zeitpunkt hat die Vision gefehlt, wie man das anstellen soll“, sagt Zimmer, der Sohn des früheren Idar-Obersteiner Oberbürgermeisters Bruno Zimmer. Deswegen stellen die beiden die Weichen für ihre berufliche Zukunft erst einmal in Deutschland – Zimmer studiert Geografie und Amerikanistik in Mainz; Schupp macht im Taunus eine Ausbildung zur Industriekauffrau. 2012 geht Zimmer dann für drei Monate nach Südkalifornien, um seine Abschlussarbeit über private Wohngebiete und deren Image in der Populärkultur zu schreiben, Schupp knüpft im gleichen Jahr erste Kontakte zu SAP und macht dort ein einjähriges Praktikum im Social-Media-Bereich. Ihr Freund tut es ihr gleich, und der erste Schritt ist getan. 2014 heiratet das Paar und zieht fest nach Kalifornien. Während Schupp in der Marketingabteilung des indischen IT-Unternehmens Infosys arbeitet und in San Francisco Journalismus studiert, ist Zimmer inzwischen zum Geschäftsführer aufgestiegen. Er leitet ein SAP-Projekt – das sogenannte HanaHaus. Es handelt sich dabei um ein Coworking Space, eine Begegnungsstätte, wo Start-up-Unternehmer und Unicorns (Einhörner) genannte Neugründer, die schon einmal eine Firma für viel Geld verkauft haben, für 3 Dollar pro Stunde einen Arbeitsplatz mieten können. Auch Leute, die erst einmal nur eine vage Idee verfolgen, sitzen dort bei einer Tasse Kaffee, lassen ihrer Kreativität freien Lauf und kommen ganz nebenbei ins Gespräch mit anderen. „Man bringt Leute mit visionären Ideen zusammen und guckt, was passiert“, fasst Zimmer das Konzept zusammen. Zimmer und Schupp haben jeweils ihre Nische in Unternehmen gefunden, die vor allem für Technologie stehen. „Wir können ja nicht programmieren und als Non-Techies war es für uns erst einmal eine Herausforderung, dort unseren Platz zu finden“, sagt Schupp. „Unsere Stärke ist, dass wir das, was im Valley passiert, in Worte fassen und verkaufen können“, fügt Zimmer hinzu. Zugute kommt ihnen der interdisziplinäre Ansatz, der in den Staaten im Allgemeinen und im Silicon Valley im Speziellen verfolgt wird: „In Deutschland hat mich jeder potenzielle Arbeitgeber aufs Lehramt eingeschränkt“, sagt Zimmer. „In den USA waren sie froh über die Abwechslung.“ „In Deutschland ist man eher fachbezogener“, stimmt ihm seine Frau zu. „Amerikaner sind offener – Hauptsache, man hat ein Studium abgeschlossen.“ Nachdem sie einige Jahre im Valley gelebt haben, haben sich die beiden mittlerweile eine Wohnung im Zentrum von San Francisco gekauft und genießen dort das multikulturelle Großstadtleben, gehen essen, treffen Freunde oder flanieren durch einen der vielen Parks, um Leute zu beobachten. „Es gibt so viele außergewöhnliche Menschen hier“, sagt Schupp lächelnd. Oft fliegen sie auch über das Wochenende nach Los Angeles oder fahren mit dem Auto den Highway an der Küste entlang.

Ein Leben, das ganz anders ist als in Idar-Oberstein. „Es ist okay, hierher zurückzukommen, und es war wunderbar, hier aufzuwachsen“, sagt Zimmer. Aber das Leben in Deutschland sei ihnen mittlerweile manchmal etwas fremd geworden. In San Francisco lebe eine Mischung bunter Leute mit ganz unterschiedlichen Lebensformen. „Und dann liest man in der Nahe-Zeitung, dass Antje Lezius gegen die Homo-Ehe ist“, sagt Zimmer.

Natürlich sei es manchmal eine Herausforderung, dass man nicht einfach am Wochenende nach Hause zur Familie fahren könne, geben die beiden zu. „Aber es ist einfacher als man denkt“, sagt Schupp. „In Deutschland hätten wir im Alltag auch nicht so viel Zeit für die Familie wie noch zu Schul- oder Studienzeiten.“

Ein- bis zweimal im Jahr besucht das Paar die alte Heimat, Eltern und Freunde kommen regelmäßig nach San Francisco. Ansonsten wird der Kontakt über Skype und Whats-App gehalten. „Sogar unsere Omas haben inzwischen Smartphones“, sagt Schupp.