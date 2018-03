Ausbildungsverbund im Kreis Birkenfeld: 200. Teilnehmer absolvierte Lehrgang

Seit fast fünf Jahren besteht der Ausbildungsverbund des Landkreises Birkenfeld nun schon, den die Elisabeth-Stiftung als ein Projekt im Rahmen des Bundesprogramms „Land-Zukunft“ ins Leben gerufen hatte. Ziel des Ausbildungsverbundes ist es, die Unternehmen in der Region zu unterstützen, die nicht mehr alle Ausbildungsinhalte eigenständig abdecken können oder wollen.

Michael Oberkoxholt (von links) und Hans Dieter-Scholl von der Elisabeth-Stiftung übergaben Joshua Laub als 200. Teilnehmer beim Ausbildungsverbund eine ProBIRkiste. Auch Sibylle Willrich, Ausbildungsleiterin bei der Firma Howatherm, war bei diesem Termin mit von der Partie.

Foto: Elisabeth-Stiftung

Nun gab es Grund zum Feiern: In diesen Tagen konnte Joshua Laub, Auszubildender bei der Brückener Firma Howatherm, als 200. Teilnehmer beglückwünscht werden. Hans-Dieter Scholl, der federführend für den Ausbildungsverbund des Landkreis Birkenfeld zuständig ist, überreichte ihm aus diesem Anlass eine Pro-BIR-kiste. Der angehende Konstruktionsmechaniker Joshua Laub absolviert derzeit gemeinsam mit anderen Auszubildenden der Firma Howatherm den Lehrgang „Konstruktionsmechanische Grundlagen – Schweißtechnik“ in der Elisabeth-Stiftung. Weitere Lehrgänge werden während seiner Ausbildung in der Einrichtung in der Kreisstadt erfolgen.

Wie Howatherm buchen mittlerweile circa 90 Betriebe aus der Region regelmäßig Kurse bei der Elisabeth-Stiftung. Sie bietet derzeit rund 20 verschiedene Berufe an, vom Anlagenmechaniker über die Fachkraft für Metalltechnik und den Industrieelektriker bis hin zum Schreiner und Zerspanungsmechaniker. Darüber hinaus besteht unter anderem auch eine Kooperation mit dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier und der Berufsbildenden Schule Harald-Fissler-Schule Idar-Oberstein im Bereich der Dualen Studiengänge. Die Betriebe nutzen den Ausbildungsverbund ganz unterschiedlich: Einige buchen für ihre Auszubildenden einzelne kürzere Lehrgänge, andere Betriebe schicken sie für ein Jahr oder länger zur Ausbildung in die Elisabeth-Stiftung.