Aus- und Weiterbildung immer wichtiger

Dank der guten Konjunktur sind immer weniger Menschen im Kreis arbeitslos. Im Birkenfelder Land ist die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt 2017 gegenüber 2016 um 4,5 Prozent zurückgegangen. Die Veränderung fiel damit etwas niedriger aus als in den beiden anderen zum Agenturbezirk Bad Kreuznach gehörenden Landkreisen.

Ein Auszubildender arbeitet mit einem Schweißbrenner an einer Stahlwand. Gundula Sutter, Leiterin der Agentur für Arbeit in Bad Kreuznach, betont, dass Aus- und Weiterbildung in diesem Jahr für alle Personengruppen zentrale Themen sein werden.

Foto: dpa

Die Quote fiel von 6,3 auf 6,0 Prozent. Vor allem Langzeitarbeitslose haben von dem Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert. In ihrer Gesamtbilanz für das Jahr 2017 hebt die Agentur für Arbeit Bad Kreuznach diese fünf Punkte hervor:

1 Auch im Agenturbezirk Bad Kreuznach, dem die Kreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Hunsrück angehören, ist es gelungen, erste Erfolge bei der Integration von Flüchtlingen sowie weitere Erfolge bei der Integration von Langzeitarbeitslosen und Älteren zu erzielen. Dennoch haben 2017 im Jahresdurchschnitt immer noch 10.007 Arbeitslose einen Job gesucht. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent. 2016 waren 10.622 Menschen arbeitslos (5,8 Prozent).

2 Männer (54,3 Prozent) waren 2017 stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als Frauen (45,7). Besonders betroffen waren Jüngere und die Generation 50 plus: 11,1 Prozent aller Arbeitslosen waren im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, 34,7 Prozent waren 50 Jahre und älter. Erfreulicherweise nahm die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Jahresverlauf um 6,9 Prozent ab. Ein Fünftel (20,8 Prozent) aller arbeitslosen Personen waren Ausländer. Ihr Anteil nahm gegenüber 2016 um 9,3 Prozent zu.

3 116 352 Menschen waren zum 30. Juni – aufgrund des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung sind dies die aktuellsten Beschäftigungsdaten – im Agenturbezirk Bad Kreuznach sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Regional erfolgte der relativ stärkste Zuwachs zwischen Juni 2016 und Juni 2017 bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Zeitarbeit, im Bereich Kunst und Unterhaltung, im Gastgewerbe, in der Informations- und Kommunikationsbranche sowie im Baugewerbe. Den stärksten Beschäftigungsrückgang hatte in diesem Zeitraum die Finanz- und Versicherungsbranche. Insgesamt haben Betriebe und Institutionen im Jahresverlauf in 9787 Fällen Personal gesucht. Das entspricht einer Steigerung von 0,1 Prozent gegenüber 2016. Der Bestand an Stellen ist um 6,6 Prozent gestiegen.

4 Während die Bewerberzahl (2297, minus 3,4 Prozent) bereits im vierten Jahr in Folge leicht zurückgeht, wurden diesmal auch weniger Ausbildungsstellen (2391, minus 4,6 Prozent) zur Verfügung gestellt. Dies hat aber auch mit der ausgesprochen hohen Zahl an Ausbildungsstellen im Vorjahr zu tun. 2400 Ausbildungsstellen sind im Vergleich einen längeren Zeitraum ein üblicher Wert im Verlauf eines Ausbildungsjahres. Von diesen 2400 Stellen konnten 289 oder 12 Prozent nicht besetzt werden – deutlich mehr als noch im vergangenen Ausbildungsjahr. Auch wenn diese Stellen noch offen waren, so haben die 142 Bewerber, die ohne Ausbildungsplatz oder Alternative geblieben sind, dazu nicht gepasst. Dieses Ungleichgewicht wird also von Jahr zu Jahr größer. Wichtig in diesem Zusammenhang: Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter Bad Kreuznach werden am Samstag, 24. Februar, mit der Ausbildungsbörse in der Bad Kreuznacher Jakob-Kiefer-Halle den Auftakt an Orientierungsangeboten für das Jahr 2018 machen.

5 Die Leiterin der Agentur für Arbeit, Gundula Sutter, erwartet in diesem Jahr für die Region einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. „Dabei werden Aus- und Weiterbildung für alle Personengruppen zentrale Themen sein und auf lange Sicht zur Zukunftsfrage.“ Sutter hofft nicht, dass die gute Arbeitsmarktlage dazu verleitet, die eigene berufliche Bildung zu vernachlässigen. „Gerade im Hinblick auf den digitalen Wandel ist eine schnelle, bedarfsgerechte Anpassung der Fertigkeiten unverzichtbar. Unsere wichtigste Aufgabe ist es auch 2018, die Menschen dahin gehend zu beraten und zu unterstützen“, sagt Sutter.

Von unserem Redakteur

Andreas Nitsch