Aus Brachfläche wird ein Park für alle Sinne

Ortsbürgermeister Rudi Gordner (links) und sein Beigeordneter Günter Helm zeigen, wie es einmal am Fuße des Aussichtsturms aussehen soll.

Foto: Drumm – Reiner Drumm

Von unserem Redakteur Klaus-Peter Müller

Hattgenstein – Die Neugestaltung des Umfeldes des historischen Glockenturms und die Fertigstellung eines naturnahen Freizeitgeländes zu Füßen des Aussichtsturms im Hattgensteiner Wald sind zwei Projekte, die Rudi Gordner, der Ortsbürgermeister der Hochwaldgemeinde, noch realisiert sehen möchte, bevor er sich nach den Kommunalwahlen 2014 nach 30 Dienstjahren von der politischen Bühne verabschiedet. Die Chancen stehen gut: Nach jahrelangem Warten – zunächst mangelte an einem Bebauungsplan, später dann an der Förderung seitens des Landes – ist jetzt nicht nur der Baubeginn auf dem ehemaligen Waldsportplatz gesichert. Auch die Mittelzusage für das – vergleichsweise kleine – Vorhaben am Kirchlein im Dorfzentrum ist unterwegs.

Weil das Land statt großzügiger Förderung, die das "Leuchtturmprojekt" auf Hattgensteins Höhen zunächst im Rahmen des Kulturerbekonzepts genießen sollte, jetzt nur sparsam Mittel zuschießt, muss dort nun Schritt für Schritt vorgegangen werden. Zunächst entsteht ein Gebäude, das gleichermaßen Speise- und Getränkekiosk mit Gästeterrasse ist wie auch sanitäre Anlage für Wanderer und Besucher der Freizeitanlage und dezentrale Informationsstelle über die keltischen Ursprünge der Region. Die renovierte und seit einigen Wochen wieder bewirtschaftete Rothenberghütte, das ehemalige Vereinsheim der Hattgensteiner, kann danach als Lagerraum verwendet werden.

Nach der Fertigstellung des Gebäudes – "und nochmaligem Kassensturz", wie Rudi Gordner ergänzt – werden die eigentlichen Attraktionen des Freizeitpark "Labyrinth am Aussichtsturm" in Angriff genommen. Im Zentrum der vom Architekturbüro Günter Retzler konzipierten Anlage soll ein auf keltische Mythologie zurückgehendes "Labyrinth der Sinne" stehen. Ein großzügiger Abenteuerspielplatz, überwiegend mit Holzspielgeräten bestückt, ist ebenso vorgesehen wie ein kleiner Skulpturengarten, dessen Exponate im Holz heimischer Wälder ihren Ursprung haben. Eine Multifunktionsfläche – im Klartext: eine große Wiese vor einer vielfältig zu nutzenden Freilichtbühne – sowie ein kleiner Zeltplatz runden die Anlage ab.

Quasi nur noch vollendet werden muss das Umfeld des historischen Glockenturms. Die nach dem Abriss eine Nachbargebäudes möglich gewordene Trassenführung der Durchgangsstraßen erlaubt zwar einen freieren Blick auf das Wahrzeichen des Dorfes, die erhoffte Beruhigung des innerörtlichen Verkehrs aber brachte sie nicht, räumt der Ortsbürgermeister ein. Um aber die Besucher des Kirchleins nach Gottesdiensten oder Familienfeiern nicht unvermittelt auf die Straße entlassen zu müssen, soll die jetzige Grünfläche hinterm Haus terrassiert und ein kleiner, ebenerdiger Platz geschaffen werden. Zusätzlich zu den Besucherparkplätzen, die die Gemeinde auf dem Eckgrundstück gegenüber der Hauptstraße angelegt hat, sollen noch Stellflächen auf der Stichstraße unterhalb des Glockenturms ausgewiesen werden.