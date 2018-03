Diese Nachricht wird viele Menschen in der Kreisstadt und dem Umland auch emotional hart treffen. Im DRK-Krankenhaus der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld werden schon bald keine Babys mehr zur Welt kommen. Der Verwaltungsrat der Stiftung hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Entscheidung getroffen, dass die Geburtshilfe – eine Belegabteilung in der Klinik – schon zum 1. April geschlossen wird. Ausdrücklich betonen die Verantwortlichen jedoch, dass die gynäkologische Fachabteilung im Haus erhalten bleibt.

Das Aus für die Entbindungsstation zu besiegeln, „ist ein Schritt gewesen, der keinem der Beteiligten leicht gefallen ist und uns allen wehtut“, betont Hans-Dieter Herter, Geschäftsführer der Elisabeth Stiftung. Obwohl ...

Lesezeit für diesen Artikel (781 Wörter): 3 Minuten, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.