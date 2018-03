Auf der Suche nach Bausteinen für die Marke Idar-Oberstein

Bei der ersten sogenannten "Zukunftsmoderation" wird am Montag, 21. Juli, um 19 Uhr in der Göttenbach-Aula (Georg-Maus-Straße 2, der Grundstein für eine identitätsorientierte Standortentwicklung für Idar-Oberstein gelegt.

Interessengemeinschaft und Stadtverwaltung haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Attraktivität und die Wirtschaftskraft der Innenstädte und damit auch die Lebensqualität in Idar-Oberstein zu steigern. Moderiert und begleitet wird der Prozess von der renommierten Standortentwicklungsagentur Egger & Partner, die bis heute mehr als 200 Städte und Regionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut hat.

In einer gut besuchten Impulsveranstaltung im November 2013 hatte deren Geschäftsführer Thomas Egger das Projekt "Gemeinsam für Idar-Oberstein" vorgestellt. "Die positive Resonanz der Impulsveranstaltung sowie auch die aktive Mitarbeit in zahlreichen anderen Workshops zu vergleichbaren Themen verdeutlicht, dass Einzelhändlern und Bürgern die Zukunft unserer Stadt sehr am Herzen liegt", sieht Oberbürgermeister Bruno Zimmer das Projekt auf einem guten Weg.

Ein positives Image wird für die um Einwohner konkurrierenden Städte immer wichtiger. Für die Kleinstädte gilt es es, der Landflucht in Richtung Metropolen entgegenzuwirken, sich in den Augen der Zielgruppen als unverwechselbar darzustellen und sich eindeutig zu positionieren, sagt das Entwicklungsbüro. Interessengemeinschaft und Stadtverwaltung haben deshalb die identitätsorientierte Standortentwicklung "Gemeinsam für Idar-Oberstein" gemeinsam ins Leben gerufen. Ziel sei es, "Idar-Oberstein ein einzigartiges Profil zu verpassen – ein Profil, mit der sich die Bevölkerung identifizieren kann und das den Standort für Lebensqualität, Wirtschaft und Tourismus für die Zukunft noch begehrenswerter macht", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Im Rahmen dieses Prozesses sollen die möglichen Chancen der Edelsteinstadt als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum mit klarer Positionierung herausgefiltert und umgesetzt werden. Eine Steuerungsgruppe erarbeitet die Positionierung gemeinsam mit den Bürgern, lokalen Akteuren, Institutionen, Vereinen und Unternehmen. Moderiert und begleitet wird der gesamte Prozess von der österreichischen Agentur Egger & Partner mit Sitz in Linz. "Wichtige Grundlage bei der Standortentwicklung ist, dass nichts von außen aufgezwungen wird", sagt Egger. "Alles wird gemeinsam erarbeitet. Es wird auf bereits vorhandenen Ergebnissen aufgebaut, um diese gemeinsam zu einem positiven Abschluss zu bringen." Unter Einbindung aller Interessengruppen Idar-Obersteins sollen die Besonderheiten, die Identität und die speziellen Stärken der Stadt herausgearbeitet werden. Im Anschluss werden die gemeinsam definierten Markenbausteine der Stadt Idar-Oberstein im Rahmen einer repräsentativen Meinungsumfrage in Stadt und Umland abgefragt, um fundierte Daten und Fakten zu erhalten, erläutert Egger. "Anhand dieser Ergebnisse werden die zukünftige Standort- und Positionierungsstrategie sowie die konkreten Handlungsfelder und Projekte erarbeitet. In der dann folgenden Projektphase gilt es, die ersten sichtbaren Maßnahmen umzusetzen." Der Prozess soll möglichst breit aufgestellt werden und transparent verlaufen – mit aktiver Öffentlichkeitsarbeit und vielen öffentlichen Informationsveranstaltungen. "An Herrn Egger gefällt mir vor allem seine große Erfahrung aus anderen Städten mit vergleichbaren Herausforderungen, für die er erfolgreiche Lösungen herausgearbeitet hat", sagt der IG-Vorsitzende Jörg Wagner.

Etwas schwierig gestaltete sich indes die Finanzierung des Vorhabens. Jörg Wagner: "Schließlich haben wir aber gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, der Stadt, der Kreissparkasse Birkenfeld, der Volksbank Hunsrück-Nahe und vielen Einzelhändlern eine Lösung gefunden." sc