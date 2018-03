Auf den Spuren Hildegards wandern

Bad Münster-Ebernburg – Ein Premiumwanderweg von Niederhosenbach bis Eibingen, der den Spuren der Heiligen Hildegard folgt, soll die Naheregion für den Tourismus voranbringen. Stefan Köhl, Historiker und Archäologe, glaubt, dass die Heilige Hildegard, die am 7. Oktober in die Reihe der Kirchenlehrer aufgenommen wird, das Zugpferd für die Region werden kann. Man brauche ein solches Zugpferd, denn für ihn sei klar, dass die Region nur dann auf dem Tourismussektor erfolgreich ist, wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt.

Foto: Josef Nürnberg

Bad Münster-Ebernburg – Ein Premiumwanderweg von Niederhosenbach bis Eibingen, der den Spuren der Heiligen Hildegard folgt, soll die Naheregion für den Tourismus voranbringen. Stefan Köhl, Historiker und Archäologe, glaubt, dass die Heilige Hildegard, die am 7. Oktober in die Reihe der Kirchenlehrer aufgenommen wird, das Zugpferd für die Region werden kann. Man brauche ein solches Zugpferd, denn für ihn sei klar, dass die Region nur dann auf dem Tourismussektor erfolgreich ist, wenn sie ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt. "Sicher: Wir haben eine schöne Flusslandschaft, wir haben den Wein, wir haben Kultur, aber all das haben auch andere Regionen", sagt Köhl. "Nur eben nicht die Heilige Hildegard von Bingen", so der Historiker.

Für Köhl steht fest, dass ein solcher Weg aber nicht nur die Stätten ihres Wirkens wie den Disibodenberg bei Odernheim oder den Rupertsberg in Bingerbrück berühren sollte. Köhl: "Das ist zu wenig für einen Premiumwanderweg." Vielmehr will Köhl, dass der Weg neben den Lebensstationen auch die Schriften Hildegards in den Blick nimmt. "Da haben wir wahrlich genug zu bieten", ist der Historiker überzeugt. So beschreibt sie in ihren Werken Tiere, Pflanzen und sogar die Steine. Für die Steine würden sich Orte wie der Steinskulpturenpark in Ebernburg oder der Lemberg anbieten. Dagegen wäre in Sachen Tiere und Pflanzen die Naturstation in Bad Münster am Stein eine Wegmarke.

"Berühmt ist Hildegard auch für ihre Heilkunde, da würden sich doch die drei Kurstädte an der Nahe oder der Naturheilmittelhersteller Hevert in Bad Sobernheim anbieten", schlägt Köhl vor. Stationen gibt es aus seiner Sicht am Wegrand genügend. Da Hildegard eine faszinierende Frau war, die heute sehr viele Menschen anspricht, glaubt er an den Erfolg eines solchen Wanderweges. "Sie ist eben nicht nur die Heilige, die lediglich nur gläubige Katholiken anspricht, sondern sie war für ihre Zeit eine schon fast revolutionär emanzipierte Frau, die dennoch ganz dem mittelalterlichem Standesdenken behaftet war." Der Historiker ist überzeugt, dass Hildegard Menschen in die Region bringen wird, die sonst nicht unbedingt an die Nahe kämen. Denn sie sei in der ganzen Welt bekannt. Der Weg sollte in Etappen unterteilt sein, damit Menschen hier über drei oder vier Tage wandern können. Aus Köhls Sicht müsste die Naheland-Touristik federführend die Initiative ergreifen. Mit im Boot sollten möglichst auch die zertifizierten Wein- und Kulturbotschafter sein. Aber auch die örtlichen Tourismusorganisationen sollten mit in die Planungen einbezogen werden. Josef Nürnberg