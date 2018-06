Die demnächst beginnende Fußballweltmeisterschaft geht auch am Spießbratenfest nicht spurlos vorüber: Am Kirmessamstag spielt Deutschland um 20 Uhr gegen Schweden, aus diesem Anlass wird es ein Public Viewing geben. „Wir werden in die Technik investieren, eine große und technisch saubere Lösung anbieten“, kündigt Festorganisator Christian Schwinn an. Das hierzu notwendige Geld muss dann allerdings an anderer Stelle eingespart werden, und so wird in diesem Jahr das Box-Event am Samstagnachmittag ausfallen, das in der Vergangenheit immer gut angekommen ist.

Das ist die einzige größere Programmänderung im Vergleich zum Vorjahr, ansonsten verlässt man sich weitgehend auf Bewährtes. So sind auch wieder beliebte Programmpunkte wie der Gospelgottesdienst, die Showtanzgala mit mehr ...

Lesezeit für diesen Artikel (287 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.