Arbeitslosenquote wieder gestiegen

Birkenfeld/Bad Kreuznach – Im Juli ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk Bad Kreuznach wieder angestiegen. Am höchsten liegt sie mit je 7,1 Prozentpunkten in Kirn und Idar-Oberstein. Am rosigsten sieht es nach wie vor im "Hahn-Landkreis" Rhein-Hunsrück aus: Dort liegt die Quote aktuell bei 4,7.