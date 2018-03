Arbeiter eingeklemmt

Aus unserem Archiv

Birkenfeld

Einen schweren Arbeitsunfall gab es laut Polizei am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr in einem Metall verarbeitenden Betrieb im Dambacher Weg in Birkenfeld. Dabei geriet ein 32-Jähriger in den Sicherheitsbereich einer Schweißmaschine. Der Arbeiter wurde zwischen der Arbeitsplatte und dem Schweißarm eingeklemmt und im Hüft- /Bauchbereich erheblich verletzt. Der herbeigerufene Notarzt stabilisierte den Verletzten, der anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Trier geflogen wurde.