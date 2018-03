Angst vor der Afrikanischen Schweinepest wächst

Auch die Verantwortlichen im Kreis Birkenfeld bereiten sich auf die von Osten vorrückende Afrikanische Schweinepest (ASP) vor. Das Veterinäramt hat die Vertreter der Kreisjägerschaft bereits intensiv gebrieft. Leiterin Dr. Anne Lühnenschloß referierte am Montag vor den Mitgliedern des Kreisausschusses zum aktuellen Stand und über die vorbereitenden Maßnahmen.

Wildschweine sind der Hauptüberträger der Afrikanischen Schweinepest, die sich von Osteuropa nähert und auch Hausschweinbestände bedroht. Einen Impfstoff gegen den tödlichen Erreger gibt es nicht.

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Derzeit wird eine Kreis-Sachverständigengruppe aufgebaut, die sich landes- und bundesweit mit anderen solchen Gruppen austauschen soll. Die Bekämpfung der Seuche, die bislang noch nie in Deutschland auftrat, gestalte sich „äußerst schwierig und aufwendig“, sagte die Amtstierärztin. Die Bekämpfungsmaßnahmen nach einem möglichen Ausbruch könnten sich ihrer Einschätzung nach über viele Jahre hinziehen. Eine Seuchenprophylaxe wäre nur durch eine drastische Ausdünnung der Wildschweinpopulation mittels verstärkter Bejagung möglich. Laut Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, wäre hierzu eine Reduzierung der Schwarzwildbestände um 70 Prozent nötig – ein bei den bestehenden Jagdzuständigkeiten kaum realisierbarer Wert.

Was ist geplant, wenn die Afrikanische Schweinepest im Nationalparklandkreis ausbricht?

Nach dem Ausbruch der Krankheit in Tschechien, nur noch knapp 300 Kilometer von der Grenze entfernt, erhöht sich das Risiko für Deutschland. Nach den bisher guten Erfahrungen mit den Vorsorgemaßnahmen im Nachbarland will man auch in Rheinland-Pfalz nach dem Drei-Zonen-Modell vorgehen:

vollständige Isolierung und Absperrung einer Kernzone rund um den Erstfundort (etwa 5000 Hektar); vollständiges Betretungs- und Jagdverbot (gilt auch für Felder und Wege); massive Elektrozäune hindern Tiere am Wechsel; intensive Durchstreifung des Kerngebiets mit Entsorgung der verendeten Tiere

Betretungsverbot gilt auch für eine zweite Zone, den „gefährdeten Bezirk“; dort soll zudem eine verstärkte Bejagung stattfinden mit dem Ziel, die Schwarzwildbestände tatsächlich um 70 Prozent zu reduzieren

Auch in einer dritten, der „Pufferzone“, soll verstärkt gejagt werden; Aufsuche und Entsorgung toter Tiere erfolgt durch freiwillige Helfer, die derzeit von der Kreis-Sachverständigengruppe angesprochen werden. Auch Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Bundeswehr sollen im Falle eines Ausbruchs in diesem Aufgabengebiet aktiv werden.

Was passiert dann?

Alle Kadaver werden seuchentierärztlich untersucht. Hierfür sollen im ganzen Kreis Sammelstellen eingerichtet werden. Das Veterinäramt sucht derzeit nach geeigneten Räumen wie leer stehenden Metzgereien. Damit Jäger verstärkt auch Jagd auf Frischlinge (die keinen oder wenig Erlös bringen) machen, überlegt die Landesregierung, Prämien auszusetzen. Die CDU-Fraktion will in der nächsten Kreistagssitzung beantragen, dass Wildschweinabschüsse unter 30 Kilogramm von den Kosten der verpflichtenden Fleischuntersuchung befreit werden.

Ist die Idee mit dem festen Elektrozaun rund um eine Ausbruchstelle überhaupt realistisch?

Da haben die Fachleute Zweifel. Der Zaun müsste eine Länge von knapp 30 Kilometern haben. Wünschenswert wäre es, wenn das Land einen solchen Zaun anschaffen würde, war man sich im Ausschuss einig. Der Zaun müsste zur Ausbruchstelle gebracht und dort aufgebaut werden. Unklar ist, wie das erfolgen soll, wenn die Ausbruchstelle dichter an der Wohnbebauung liegt, als es die theoretischen Sperrzonen vorsehen.

Ist das Fleisch der von der Schweinepest befallenen Tiere denn überhaupt genießbar?

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts kann das Wildbret bedenkenlos verzehrt werden. Wildfleisch sollte allerdings immer ausreichend erhitzt werden.

Kann das Virus auch Haustiere befallen?

Nein. Gefährlich kann es aber für die Hausschweinbestände werden. Und das sind gar nicht so wenige: Derzeit sind im Kreis Birkenfeld 69 Betriebe gemeldet – darunter allerdings die wenigsten (um die zehn) Großbetriebe mit mehr als 100 Tieren. Die Halter von Hausschweinebeständen sind schon jetzt aufgerufen, verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Bestände einzuhalten, um jedes Risiko auszuschließen, und den möglichen Kontakt ihrer Tiere zu Wildschweinen zu verhindern.

Sind die Viren auch außerhalb eines Organismus überlebensfähig?

Das Loeffler-Institut warnt, dass das Virus bis zu 299 Tagen etwa auf weggeworfenen Wurstbroten überleben kann. Deshalb rät es dringend, keine Speisereste achtlos in die Umwelt zu werfen. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass das ASP-Virus durch den Menschen aus dem bisherigen Seuchenzentrum im Baltikum ins weit entfernte Tschechien gebracht wurde, und bittet speziell beim Jagdtourismus in den betroffenen Ländern um höchste Hygienevorsicht: Sowohl Kleidung wie auch Lebensmittel (vor allem Schweinefleisch) und Trophäen könnten kontaminiert sein. Das Mitbringen solcher unverarbeiteter Trophäen sowie Fleisch aus den Risikogebieten ist ohnehin bereits verboten.

Wie wird die Bevölkerung vor den Gefahren gewarnt?

Speziell für Jäger hat das FLI bereits mehrere Broschüren in Umlauf gebracht: „Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest“, „Exemplarische Anwendung jagdlicher Maßnahmen im Seuchenfall der ASP“ und „ASP-Früherkennung“. Im Grenzgebiet zu Tschechien warnen Schilder vor der Gefahr einer Verschleppung der Krankheit. Dort werden auch Handzettel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ausgeteilt. Unter anderem heißt es da: „Bitte werfen Sie Speisereste nur in verschlossene Müllbehälter.“ Auch in Rheinland-Pfalz sollen zeitnah an viel befahrenen Straßen auf Rast- und Parkplätzen entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt