Aneta Oczkowska erhebt Vorwürfe gegenüber dem Kinderheim Leisel und einer dort arbeitenden Therapeutin, die gar keine sei. Diese Mitarbeiterin gibt gegenüber der NZ an: „Ich habe nie mit den Kindern therapeutisch gearbeitet. In einem Gespräch mit der vor zwei Jahren behandelnden Therapeutin und Ärztin zusammen mit dem Mädchen, dem Vater und mir besprachen wir, dass das Mädchen weiterhin auf eigenen Wunsch bei der vertrauten Therapeutin in Schweich bleiben solle, wenn der Bedarf sichtbar würde.

Der Junge wurde in Birkenfeld ambulant an eine Therapie angebunden. Er war stark auffällig.“ Und: „Ich bin bewusst nicht als psychologische Psychotherapeutin aufgetreten, da ich den Titel nicht tragen ... Der Junge wurde in Birkenfeld ambulant an eine Therapie angebunden. Er war stark auffällig.“ Und: „Ich bin bewusst nicht als psychologische Psychotherapeutin aufgetreten, da ich den Titel nicht tragen ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.