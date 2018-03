An der SPD-Basis brodelt es gewaltig

Vom Superstar zum Feindbild der Genossen: Diesen Prozess hat Martin Schulz in Rekordgeschwindigkeit durchlaufen. Mit seinem Griff nach dem Außenministerposten hat er die SPD-Basis endgültig gegen sich aufgebracht – so massiv, dass er am Freitag seinen eigenen Sturz vollziehen musste. Der löste auch an der Nahe Erleichterung aus: „Das ist eine späte, aber vernünftige Einsicht. Alles andere hätte uns in ein Desaster geführt“, kommentierte Joe Weingarten, SPD-Bundestagskandidat im Nahe-Wahlkreis, den Verzicht auf den Außenministerposten.

Weingarten hatte den Griff des Noch-Parteivorsitzenden nach dem Außenministerium zuvor mit scharfen Worten gegeißelt: „Was Martin Schulz sich erlaubt, offenbart ein unglaubliches Maß an Wortbruch, Postengeilheit und Unzuverlässigkeit.“ Für das Geschacher zeige er keinerlei Verständnis: „Was für ein Elend. Man bekommt ein Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln.“ Schließlich hatte Schulz direkt nach der Bundestagswahl beteuert, keinen Ministerposten in einem Kabinett Merkel anzustreben.

Diesen Wortbruch – nicht der einzige – wollten ihm viele offenbar nicht durchgehen lassen: „Wenn Schulz das nicht freiwillig aufgibt, kann man jedem SPD-Mitglied, dem Wahrheit und Ehre noch etwas bedeuten, nur raten: Nein zur GroKo!“, drückte Weingarten bei Facebook aus, was viele dachten. „Ich nehme eine riesige Empörung über dieses Verhalten wahr“, schrieb Schulz.

Das späte Umdenken eröffne die Chance, sich wieder mit den Inhalten auseinanderzusetzen, betont Weingarten, der aber aus seiner Skepsis gegenüber der GroKo keinen Hehl macht. Denn die SPD werde so unweigerlich mit dem unaufhaltsamen Niedergang von Angela Merkel verknüpft. Die Kanzlerin habe nach wie vor keinerlei Konzepte für die Zukunft: „Das kann nicht gut gehen.“ Ehrlicher wäre es nach Meinung von Weingarten, mit neuem Personalangebot neu wählen zu lassen. „Auch die in der CDU wirken nicht so richtig happy...“

Hans Jürgen Noss, MdL und Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Birkenfeld, kommentiert: „Mit dem Koalitionsvertrag bin ich zufrieden. Er trägt klar eine sozialdemokratische Handschrift. Die CDU-Basis ist aus gutem Grund nicht ganz glücklich.“ Für ihn steht fest: Nach diesem Ergebnis nicht in die GroKo einzutreten, wäre ein Fehler. Mit Blick auf Martin Schulz' Verhalten vor dem spontanen Verzicht auf den Außenministerposten findet er indes klare Worte: „Er agiert sehr unglücklich. Mit diesem Umfaller-Symptom können viele nichts anfangen.“

Axel Redmer, früherer Landrat und Ex-SPD-Landtagsabgeordneter, betont: „Schulz hat in kürzester Zeit extrem viele Stockfehler begangen. Er hat seine Glaubwürdigkeit verspielt und die Glaubwürdigkeit der SPD beschädigt. Der Verzicht auf den Außenministerposten ist die einzig richtige Entscheidung. Das hätte er allerdings einfacher haben können. Hätte er von sich aus den vollständigen Rückzug angetreten, wäre ihm Respekt sicher gewesen.“ Aber nun sollte man ihm keine Steine mehr hinterherwerfen: „Jetzt richtet sich der Blick hoffentlich wieder nach vorn.“ Mit Sigmar Gabriel habe man einen kompetenten Außenminister, der Klartext rede und nicht von EU-Kungeleien geprägt sei.“ Seine Bedenken gegenüber einer GroKo habe der Koalitionsvertrag nicht zerstreuen können.

Auch Moritz Forster, Chef der Jusos in Idar-Oberstein, ist GroKo-Gegner: „Die SPD konnte zwar ein paar Punkte ihres Wahlprogramms einbringen und relevante Posten besetzen, jedoch sind Staatssekretäre wie beispielsweise für Kultur und Medien sowie für Migration und Integration an die CDU gegangen. Das sehe ich äußerst kritisch.“ Der Koalitionsvertrag sei in seinen wichtigsten Punkten kein Vertrag, der Deutschland nach vorn bringe, sondern einer, der für eine „Weiter so“-Politik“ stehe. Es sei aber dringend Zeit für Veränderung. Die Zeit von „Mutti Merkel“ sei abgelaufen. Martin Schulz habe sich trotz seiner Kehrtwende am Freitag auf ganzer Linie disqualifiziert: „Die SPD ist einfach keine Partei der Einknicker. Die SPD hat immer gekämpft. Aber sich und die Partei so aufzugeben, ist nicht das, was man sich unter der SPD vorstellt.“

Jörg Petry, Kandidat der SPD für die Landratswahl im August, sieht es ähnlich: Natürlich könne man über den Koalitionsvertrag reden. Aber letztlich sei der ja offenbar zweitrangig – mit Blick auf das Postengerangel. Viele SPD-Mitglieder fühlten sich angesichts der aktuellen Entwicklung überfahren. Er fragt sich: „Gibt es überhaupt ein Konzept in unserer Partei? Für mich steht fast die ganze Führungsriege infrage. Die Nerven liegen blank. Schulz ist aus meiner Sicht politisch erledigt.“

Sven Becker, Fraktionssprecher im Verbandsgemeinderat Birkenfeld, räumt ein, dass seine Partei bei den Koalitionsverhandlungen hart verhandelt und einiges erreicht habe – etwa bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen, die zumindest eingeschränkt werden soll. „Auch beim personellen Zuschnitt der Regierung haben wir wichtige Ressorts wie das Außenministerium behalten und das Finanzministerium dazugewonnen. Wir waren somit, gemessen am Wahlergebnis, überproportional erfolgreich.“ Er geht davon aus, dass der Mitgliederentscheid eine „spannende Sache wird, die knapp zugunsten der GroKo ausfällt“. Er selbst wird ebenfalls zustimmen, „auch wenn zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Eigentlich hätte ich mir den Gang in die Opposition gewünscht. Aber wenn wir jetzt Nein sagen, bleiben nur noch Neuwahlen. Wir können aber doch den Bürgern nicht zumuten, so lange zu wählen, bis es den Politikern passt...“

Becker fürchtet zudem, dass bei einem neuerlichen Urnengang die SPD noch schlechter abschneiden wird als im September 2017. Dass Martin Schulz den Parteivorsitz an Andrea Nahles abgeben und zunächst Außenminister im neuen Kabinett werden wollte, hat Becker kritisch gesehen. „Von seiner Vita her wäre Schulz natürlich ein sehr kompetenter Außenminister. Aber er hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil er vorher ein Amt in der Regierung ausgeschlossen hatte.

Von Vera Müller, Kurt Knaudt und Axel Munsteiner

Schulz ist aus meiner Sicht politisch erledigt. SPD-Landratskandidat Jörg Petry