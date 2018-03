Am Bostalsee werden 400Arbeitsplätze geschaffen

Wendel. Der Plan des französischen Anbieters Center-Parcs steht: Im Juli 2013 sollen die ersten Kunden den neuen Ferienpark am Bostalsee bevölkern. Damit alles reibungslos läuft, beginnt bald die Suche nach Personal, kündigt Esther Puma an. Dazu pendelt die künftige Park-Chefin zwischen ihrem Noch-Arbeitsplatz im 300 Kilometer entfernten Hochsauerland und ihrer neuen Wirkungsstätte zweimal die Woche hin und her. "Mehr als 200 Menschen werden hier arbeiten, über eine externe Reinigungsfirma weitere 200. Wir bieten auch 14 Lehrstellen."

Esther Puma sucht Personal für den Center Parc am Bostalsee. Foto: hgn

Von unserem Mitarbeiter Matthias Zimmermann

"Mehr als 200 Menschen werden hier arbeiten, über eine externe Reinigungsfirma weitere 200. Wir bieten auch 14 Lehrstellen." Die Berufsbandbreite gleicht der Vielfalt einer Kleinstadt. "Ich war anfangs schon ein wenig geschockt über die Arbeitslosenquote hier", gibt Puma zu. Das mache es Center-Parcs schwieriger: Bei einer geringen Quote von zuletzt 3,6 Prozent Jobsuchenden sei es problematisch, Mitarbeiter zu finden.

Aber Puma ist guter Dinge, arbeitet eng mit der Arbeitsagentur vor Ort zusammen. Über die soll bald die Suche nach Bewerbern um Stellen im Ferienpark anlaufen. Das Spektrum reiche über Einzelhandelskaufleute im Supermarkt und in der Bäckerei, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Personal für die vier geplanten Bars und Restaurants (beispielsweise Bedienungen und Köche), Sport-/Fitnesskaufleute für die Unterhaltung bis hin zu Sicherheitsangestellten. Handwerker wie Elektriker und Klempner sind ebenso gefragt.

Insbesondere bei Arbeitsplätzen mit Kundenkontakt seien Fremdsprachen nötig. Da offenbarte sich ein "weiterer Schock" bei Esther Puma: "Ich hatte das Klischee im Kopf, dass Saarländer Französisch sprechen. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen." Sprachenaufbaukurse sind nun vorgesehen. "Verkehrssprache am Bostalsee wird Deutsch sein." Englisch, Französisch oder Holländisch seien mit Blick auf die umworbenen Kunden aber wünschenswert. "Interessenten können durchaus jetzt schon Initiativbewerbungen schicken. Die werden dann als erstes bearbeitet", kündigt Puma an. Stellenausschreibungen soll es Anfang kommenden Jahres überwiegend im Internet auf einschlägigen Branchenseiten und im eigenen Angebot geben. Die Arbeitsagentur ist zusätzlicher Ansprechpartner.

Bis die Beschäftigten kommen, will Puma ihr Leitungsteam zusammen haben. "Bis zum Jahreswechsel hoffe ich auf einen Personalmanager." Ob aus der Center-Parcs-Führungsriege, sei offen. Ab 2013 erwarte sie unter anderem einen Technikmanager, sowie Leiter für Gastronomie, Finanzen, Sicherheit, Freizeit und Sport.

"Wir bieten Arbeitsplätze laut Manteltarifvertrag", sichert sie zu. Das bedeutet: Arbeitszeit und Gehalt sind branchenüblich. In der Gastronomie sieht Puma sogar noch weitere Vorteile: "Auch hier wird die Arbeitszeit per Stechuhr erfasst und Mehrarbeit durch Freizeit ausgeglichen." Außerdem seien Jobs bei Center-Parcs saisonal unabhängig, weil der Park 365 Tage geöffnet hat, die Restaurants ebenso. "Wir bieten sichere Jobs." Allerdings verlangt sie auch Flexibilität. Sollte zum Beispiel an einem Samstag ein Kunde einen Defekt melden, müsse der Handwerker diesen noch am Samstag beheben.

Y Bewerbungen: jobs.bostalsee@groupepvcp.com