Alscherter in bester Stimmung

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Es ist die wohl kürzeste Zugstrecke im Kreisgebiet, die die Algenrodter zurückzulegen haben: Sie geht vom Rambe-Kreisel bis zur Herz-Bure-Stuub im Ortskern. Aber sie gehört sicherlich auch zu denen, wo am stimmungsvollsten gefeiert wird – gerade an so einem herrlichen Fastnachtsdienstag. Vornweg zog eine Blaskapelle aus Aktiven des Musikvereins Algenrodt, und die als Clowns verkleideten Bläser und Trommler hatten stets die richtige Melodie zum Schunkeln oder Mitsingen parat.