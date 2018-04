Jetzt sind's schon vier: Michel Grandmaire aus Buhlenberg tritt für die Freie Liste Kreis Birkenfeld (FLKB) bei der Landratswahl am 26. August an. Er wurde bei einer Mitgliederversammlung einstimmig ins Rennen geschickt. Der 52-Jährige, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und seit elf Jahren in Buhlenberg lebt, bildet zusammen mit Amtsinhaber Matthias Schneider, den die CDU am Donnerstag nominieren will, Jörg Petry (SPD) aus Idar-Oberstein und dem parteilosen Bewerber Werner Kaucher aus Idar-Oberstein ein Kandidaten-Quartett. Der in der Eifel aufgewachsene Grandmaire ist gelernter Industriekaufmann, arbeitet seit 33 Jahren in der Getränkeindustrie und ist seit 22 Jahren Verkaufsleiter von Tönissteiner, eines mittelständigen Familienunternehmens in der Sprudelindustrie.

Lange war in politischen Kreisen darüber spekuliert worden, ob FLKB-Vorsitzender Bernhard Alscher nicht selbst antritt: „Ich hänge an meiner VG, fühle mich in diesem Job pudelwohl und möchte die nachweislich ...

Lesezeit für diesen Artikel (398 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.