AfD: Nicole Höchst vertritt ihre Partei in Hirschfeld-Stiftung

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld/Berlin

Nicole Höchst, AfD-Bundestagsabgeordnete aus Speyer, hatte nach ihrer Wahl im September 2017 angekündigt, im Bundestag vor allem in Sachen Bildung und Kultur aktiv werden zu wollen. Offenbar hat sie nun ein neues Betätigungsfeld dazugewonnen: Ihre Fraktion hat sich einstimmig dafür entschieden, die 47-Jährige als Mitglied im Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld mitarbeiten zu lassen. Die Stiftung mit Sitz in Berlin kämpft für die Rechte und Wahrnehmung von Menschen, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht als Mann oder Frau definieren. Sie möchte mit Projekten einer gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie sogenannten queeren Menschen (Abkürzung LSBTTIQ) in Deutschland entgegenwirken. Jeder Partei im Bundestag steht ein Sitz in dem Gremium zu, so auch der AfD.