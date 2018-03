Abkühlung beim Aktionstag rund ums Wasser

Aus unserem Archiv

Schwollen

Sonnenschein und Temperaturen um die 25 Grad: Beste Voraussetzungen herrschten am Sonntag für den Familien- und Aktionstag "Wasser", zu dem der Heimat- und Verschönerungsverein (HuV) Schwollen am zweiten Tag seines Brunnenfestes eingeladen hatte. Denn eine flüssige Abkühlung war dank des warmen Wetters bei Kindern wie Erwachsenen gefragt. So konnten die Besucher neben Bioprodukten vom Hof Almathea in Siesbach auch erfrischende Getränke der beiden ansässigen Sprudelbetriebe probieren.