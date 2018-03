Abenteuer in freier Natur erleben

Tobende Kinder bevölkern derzeit den Baumholderer Gärtel. Im Einklang mit der Natur erleben die Heranwachsenden ein spannendes und sinnvolles "Ferienabenteuer" vor der Haustür. Wie beliebt die Ferienfreizeit im Baumholderer Stadtwald ist, zeigt die Tatsache, dass viele der jungen Teilnehmer jedes Jahr wiederkommen. Seit 2007 bietet das Forstamt Birkenfeld zusammen mit der Stadt und der Verbandsgemeinde Baumholder die Ferienfreizeit, die von Försterin Anne Speicher geleitet wird, an.

Ganz nah kommen die Kinder im Baumholderer Gärtel den – ausgestopften – Bewohnern des Waldes. Echt ist der Jagdhund, an dem sie beispielsweise beobachten könne, wie er Fährten aufspürt.

Foto: Reiner Drumm

Von unserer Mitarbeiterin Jana Lambur

Kinder aus der ganzen Region dabei

"Die meisten Kinder kommen aus Baumholder, viele sind auch aus den Heidedörfern und den umliegenden Gemeinden. Auch Eltern aus Idar-Oberstein, die in Baumholder arbeiten, bringen ihre Kinder zu uns. Schön ist auch, dass Amerikaner unser Angebot nutzen und ihre Kinder hierher bringen", erklärt Anne Speicher, die von rund sechs bis sieben Helfern jede Woche unterstützt wird. Etwa 30 Kinder nehmen jeweils eine Woche an der Waldfreizeit, die insgesamt dreimal in den letzten Wochen der Sommerferien stattfindet, teil.

Schon morgens um acht Uhr werden die Kinder von ihren Eltern an den Weiherplatz gebracht, von wo es mit Kleinbussen ans Waldhaus im Gärtel geht. So wird vermieden, dass die Eltern ihre Schützlinge einzeln in den Stadtwald fahren. Am ersten Tag lernen sich die Kinder kennen, es werden Gruppen gebildet und Lager im Wald für die jeweiligen Gruppen aufgebaut. Jeder Gruppe sind eigene Betreuer zugeordnet. Das Lager, das zunächst hauptsächlich aus einer Zeltplane besteht, wird von den Kindern mit Materialien aus der Natur gestaltet.

Den Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren wird Vielfältiges geboten. Beispielsweise erlernen sie das Bogenschießen, können Ponys reiten, Trommeln aus Blumentöpfen basteln, erleben Taiko-Trommler aus Freisen oder erfahren, wie Jagdhunde eine Fährte aufspüren.

Interessantes über Flora und Fauna

Allen diesen Aktivitäten ist gemeinsam, dass sie draußen in der freien Natur stattfinden. Dabei lernen die Teilnehmer im Gespräch mit der Försterin automatisch Wissenswertes über Flora und Fauna des Waldes.

Auch das Mittagessen, das von der Küche des Krankenhauses zubereitet und von Mitarbeitern des Bauhofs in den Wald gebracht wird, nehmen die Kinder am Waldhaus ein. Bei schlechtem Wetter kann die Gruppe ins Waldhaus oder in einen aufgestellten Pavillon ausweichen. "Die Kinder genießen diese Abenteuer in der freien Natur. Sie lieben es herumzutollen, spielerische Bandenwettkämpfe um die Lager zu veranstalten oder sich zu verstecken", beobachtet Anne Speicher. Am letzten Tag studieren die Teilnehmer kleine Musikstücke mit den Taiko-Trommler ein, die sie beim Abschlussgrillen ihren Eltern, Freunden und Verwandten darbieten.