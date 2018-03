Überraschender Rückzug: MdB Antje Lezius kandidiert nicht mehr für CDU-Kreisvorsitz

Antje Lezius wird nicht mehr für das Amt der Kreisvorsitzenden kandidieren. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich habe das Amt der Kreisvorsitzenden bei allen Herausforderungen gerne ausgeübt. Meine politischen Aufgaben in Berlin erfordern aber besonders in der jetzigen Situation so viel Zeit, dass ich dem Amt der Kreisvorsitzenden parallel dazu im Moment nicht in dem notwendigen Maß gerecht werden kann“, erläutert Lezius, die ihr Bundestagsmandat im Wahlkreis im Herbst 2017 wieder gewonnen hatte.

Antje Lezius (57/CDU) aus Idar-Oberstein

„Ich bin froh, dass ich den Verband in geordneten Verhältnissen hinterlasse und wir insgesamt gut aufgestellt sind. Darauf kann man gut aufbauen“, sagt sie. Der Kreisvorstand habe ihre Entscheidung mit großem Bedauern, aber auch Respekt aufgenommen. Der Verzicht zeuge nach Auffassung des Vorstandes von großem Verantwortungsbewusstsein für das Amt. Auch die Vorsitzende der Kreistagsfraktion Kirsten Beetz zollt der Bundestagsabgeordneten größten Respekt für ihre Entscheidung. „Antje Lezius hat in den vergangenen zwei Jahren mit unglaublichem Engagement den Vorsitz der Kreis-CDU geführt.“ „Ihr Engagement für die Region in vorderster Reihe war enorm“, kommentiert auch Landrat Matthias Schneider, „so war es ihrer Hartnäckigkeit in Berlin zu verdanken, dass der Ausbau der B 41 Gehör fand. Ihre Entscheidung bedauere ich, kann sie aber angesichts der Herausforderungen, vor denen unser Land steht, gut nachvollziehen.“

Auch Frank Frühauf, Oberbürgermeister der Stadt Idar-Oberstein, verweist darauf: „Als Bundestagsabgeordnete ist man praktisch die Hälfte des Jahres ohnehin in Berlin. Ich finde es richtig, wenn sich Antje Lezius angesichts der herausfordernden Zeiten dann auf ihr Bundestagsmandat konzentriert und das ebenfalls viel Zeit abverlangende Amt der Kreisvorsitzenden in neue Hände gibt.“

Der Vorsitzende der Senioren-Union, Karl-Heinz Totz verweist auf die Erfolge von Lezius: „Sie hat in Ihrer Amtszeit die Kreis-CDU geeint, daher kann sie das Amt voller Optimismus in neue Hände weitergeben.“ In jedem Fall bleibt Lezius in der Kommunalpolitik. Ihr Mandat als Kreistagsmitglied und Mitglied des Kreisausschusses wird sie weiter ausüben. Im Übrigen bleibt sie als kooptiertes Mitglied dem CDU-Kreisvorstand erhalten. Darüber freut sich auch Kirsten Beetz, weil damit auch „der direkte Draht“ nach Berlin weiter bestehe.

Der Kreisvorstand hat Christian Wilhelm als Kandidaten für das Amt des Kreisvorsitzenden nominiert. Am Freitag, 16. Februar, findet der Parteitag mit den Neuwahlen des Kreisvorstandes statt. „Christian Wilhelm hat bereits in den vergangenen zwei Jahren dem Kreisvorstand angehört und durch seine konstruktive und loyale Art überzeugt“, sagt Frühauf. Auch Landrat Matthias Schneider begrüßt die Entscheidung des Vorstandes der Kreis-CDU. „Mit Christian Wilhelm kommt ein erfahrener und erfolgreicher Stadtbezirksgruppensprecher an die Spitze der Kreis-CDU.“