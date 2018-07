Wer am Wochenende auf der Suche nach einem schattigen, kühlen Plätzchen war, hatte mit einem Besuch auf dem Sommerfest im Wildfreigehege eine gute Wahl getroffen: Auf den Laufwegen unter den Bäumen war es angenehm kühl. Dybowski-Hirsche saßen, die Läufe unterm Bauch eingezogen, im Schatten neben den Stämmen. Wer aus der Hitze in den Wald kam, beneidete die Tiere. Das Wetter ist immer ein Thema bei einer Freiluftveranstaltung wie der im Wildfreigehege: Im vorigen Jahr regnete es, es kamen weniger Zuschauer als erhofft. Diesmal war es heiß, und das ist deutlich besser für den Umsatz. 900 Besucher wurden am Samstag und Sonntag gezählt: „Wir sind zufrieden“, sagt Kerstin Schuchardt, deren Mann Frithjof Behlau zusammen mit Geschäftsführer Klaus Görg das Wildfreigege leitet.

Das Sommerfest ist immer auch eine gute Gelegenheit zu zeigen, was es Neues im Gehege gibt. Denn es entwickelt sich Stück für Stück: In diesem Jahr wurde im hinteren Teil ...

Lesezeit für diesen Artikel (376 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.