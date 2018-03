40-Jährige mit Elektrokabel erdrosselt: Haftbefehl gegen Ehemann erlassen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 40 Jahre alten Frau in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) ist Haftbefehl gegen den Ehemann wegen Totschlags erlassen worden.

Ein Polizeiwagen hält.

Foto: Bernd Settnik/Archiv – dpa

Wie die Staatsanwaltschaft Trier am Montag mitteilte, ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass der 43 Jahre alte Mann seine Frau am Freitag im Verlauf eines Streits mit einem Elektrokabel erwürgt hat.

Als Motiv gehen die Ermittler von Beziehungsproblemen aus. Der Mann habe die Tat bei einer polizeilichen Vernehmung eingeräumt, aber später keine Angaben mehr gemacht.

Die Leiche der Frau wurde am späten Freitagnachmittag von Familienangehörigen in der Wohnung gefunden. Das neun Jahre alte Kind des Paares hielt sich zur Tatzeit bei Verwandten auf. Der Mann flüchtete zunächst, stellte sich jedoch am späten Samstagnachmittag freiwillig bei der Polizeiinspektion Hermeskeil.