In der Rilchenbergkaserne in Idar-Oberstein bleibt kein Stein auf dem anderen. Sie wird in den nächsten Jahren völlig neu angelegt. Nahezu alle Gebäude werden dabei durch Neubauten ersetzt. Los geht es voraussichtlich 2019 mit dem ersten Spatenstich für ein Facharztzentrum, in dem neben Soldaten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland möglicherweise auch Zivilisten behandelt werden, berichtet Oberst Fiepko Koolman, der am Donnerstag, 22. März, im Rahmen eines Appells als General der Artillerie und Leiter des Ausbildungsbereichs verabschiedet wird. Die Kosten für die Rundumerneuerung auf dem Rilchenberg werden nach seinen Angaben inzwischen auf rund 300 Millionen Euro beziffert.

Fest steht nunmehr auch, dass Idar-Oberstein in Verbindung mit dem Truppenübungsplatz Baumholder zu einem multinationalen Übungs- und Ausbildungszentrum wird. „Dahinter wurde jetzt ganz aktuell endgültig ein Haken gemacht“, betont der ...

