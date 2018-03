2000 Bücherpakete werden verteilt

Rege Betriebsamkeit herrscht derzeit in den Schulen des Kreises. Damit allein die 11 000 Schulbücher der sieben in Trägerschaft des Kreises befindlichen Schulen rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahrs verteilt werden können, sind schon seit Wochen zwischen sechs und sieben Helfer pro Schule in Sachen Schulbuchausleihe im Einsatz gewesen und haben rund 2000 Pakete gepackt. Zwar läuft das landesweite Online-Portal in diesem Jahr wesentlich stabiler als im Vorjahr, sodass die Ausleihe ohne größere Komplikationen vonstatten geht. Doch stellt das System an sich aus Sicht der Kreisverwaltung einen immensen Verwaltungsaufwand dar.

Stapelweise Bücher wurden in den Ferienwochen gepackt. Allein für die sieben Schulen in Trägerschaft des Kreises wurden 2000 Pakete zusammengestellt.

Foto: Reiner Drumm

Immer wieder Missverständnisse gibt es auch im Jahr drei nach Einführung der landesweiten Ausleihe noch bei der Onlinebestellung. "Eltern meinen sie hätten die Bücher bestellt, haben sich aber im System nur registriert", beschreibt Christine Enders, stellvertretende Leiterin der Schulabteilung, eine häufige Fehlerquelle. Besonders viel Arbeit bereitet dem Team der Abteilung Jugend und Schulen der Kreisverwaltung, das mit Unterstützung von Azubis im Einsatz ist, zudem die hohe Zahl der Nachmeldungen. "Dadurch muss in jeder Schule ständig nachgepackt werden", sagt Enders.

Ab Montag werden die Pakete – insgesamt 5,5 Tonnen Bücher – in den Schulen des Kreises verteilt. Teams von fünf Beschäftigten der Kreisverwaltung sind im Einsatz, teilweise an zwei Schulen gleichzeitig. An der Magister-Laukhard IGS Herrstein/Rhaunen konnten und können Eltern die Pakete bereits diesen Donnerstag und heute zwischen 8 und 18 Uhr in der Schule abholen, da diese Pakete aufgrund der Wahlpflichtfächer und der Differenzierungen umfangreich sind. Die Ersparnis für die Eltern ist bei der großen Zahl von Schulbüchern auch am größten. Das schlägt sich auch in der Zahl der Beteiligten nieder. An der IGS nutzen 62 Prozent der Schüler die Ausleihe, wobei sich der Anteil der unentgeltlichen und entgeltlichen Ausleihe in etwa die Waage hält. Die meisten Schüler, 67 Prozent, nutzen an der Idar-Purper Realschule plus in Idar-Oberstein die Schulbuchausleihe. Bei etwa 50 Prozent liegt die Beteiligung an den Gymnasien in Birkenfeld und dem Göttenbach Gymnasium in Idar-Oberstein. Hingegen nutzen nur 34 Prozent der Schüler des Heinzenwies Gymnasium die Möglichkeit. Dieser Wert liegt noch unter dem der beiden Berufsschulen (BBS Technik 43 und BBS Wirtschaft 39 Prozent).

Auch nach der Verteilung der Bücher gibt es durch Nachzügler, Ummeldungen, Sitzenbleiber genug für die Halbtagskraft zu tun, die bei der Kreisverwaltung eigens für die Schulbuchausleihe angestellt wurde. Ob die Summe, die das Land dem hoch verschuldeten Landkreis für die Schulbuchausleihe erstattet, ausreichen wird, kann Enders noch nicht sagen, da die Endabrechnung noch nicht vorliegt. Die meisten der zurückgegeben Bücher waren in Ordnung. Schadensersatzforderungen in Höhe von 2600 Euro musste die Kreisverwaltung bislang wegen beschädigter Bücher stellen.

Neu hinzu kommt in diesem Schuljahr die Ausleihe für die 20 Grundschulen im Kreis in Trägerschaft der vier Verbandsgemeinden und der Stadt Idar-Oberstein. Dort lief es reibungsloser als anfangs befürchtet, da oft nur ein oder zwei Bücher pro Klassenstufe in der entgeltlichen Ausleihe sind, so dass viele Eltern gar nicht erst teilnehmen. In Idar-Oberstein macht deshalb auch der Anteil der unentgeltlichen Ausleihe für Einkommensschwache, bei der auch Arbeitshefte und Materialen kostenlos ausgeliehen werden, die Mehrzahl aus. Insgesamt 530 Bücherpakete werden in den sechs Grundschulen der Stadt ab Montag verteilt. Gepackt wurden sie vom Buchhandel. Gabi Vogt