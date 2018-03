19 Jahre für Mitmenschen engagiert

Birkenfeld – "Es wird oft erst beim Abschied klar, wie wertvoll eine Zeit doch war." Mit diesem Zitat von Horst Winkler verabschiedete Hildegunde Hort, Vorsitzende des Sozialdiensts katholischer Frauen und Männer (SKFM) Birkenfeld, schweren Herzens ihren einzigen hauptamtlichen Mitarbeiter, Erwin Duval, nach 19 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand: "Er war ein stets zuverlässiger und vertrauensvoller Mitarbeiter." Der Verein verdanke ihm sehr viel.

Erwin Duval hört nach 19 Jahren hauptamtlicher Tätigkeit beim Sozialdienst SKFM auf. Gabriele Lorber wird sein Nachfolger als Kopf des Birkenfelder Betreuungsvereins.

Foto: Reiner Drumm

Als Sozialarbeiter hatte Duval den SKFM 1993 gegründet und aufgebaut und war bis heute mit Herz und Seele dabei, wenn es um die Belange seiner Mitmenschen ging. Dabei schätze er an seiner Arbeit besonders die Mischung aus Betreuung eigener Fälle und Weitergabe seiner Erfahrungen in Form von Beratung an die ehrenamtlichen Helfer. Hildegunde Hort betonte die "Harmonie zwischen allen Mitarbeitern", durch die er seine Arbeit stets genossen hat.

Der Sozialdienst, der anfangs nur aus ein paar Freiwilligen bestand, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem Verein, der heute rund 45 Mitglieder zählt, die zeitweise bis zu 60 Menschen betreuen. Der Verein gehört wie die Caritas, das Diakonische Werk, die Arbeiterwohlfahrt und die anderen örtlichen Betreuungsvereine zu den Anlaufstellen für alle Beratungssuchende, wobei der erste Kontakt meist durch Angehörige der Betroffenen entsteht.

Die Betreuung des SKFM findet nicht im persönlichen Bereich im Sinne einer Alltagserleichterung statt, sondern stellt eine Unterstützung auf rechtlicher Basis dar. Hilfsbedürftige Menschen – egal ob altersbedingt, durch psychische Probleme oder Suchtkrankheiten – die einen Teil ihres Lebens nicht alleine bewältigen können, werden von ehrenamtlichen Betreuern unterstützt. Hierbei kann es sich um Behördenangelegenheiten, Vermögensverwaltung sowie Mithilfe vor wichtigen Entscheidungen, handeln. Finanziert wird der Verein zu jeweils 40 Prozent von Land und Kreis; den Rest trägt der Verein selbst. Nach der Verabschiedung wurde die neue Hauptamtliche, Gabriele Lorber, begrüßt. Die aus Hessen stammende Sozialarbeiterin und Altenpflegerin hat bereits 13 Jahre als Berufsbetreuerin gearbeitet. Für sie sei es eine große Ehre, in die Fußstapfen von Duval zu treten und dessen "Lebenswerk zu übernehmen". Sechs Wochen lang wurde sie von ihm in ihre neue Aufgabe eingeführt. Gabriele Lorber appellierte an "alle, die noch können, denen die weniger können, zur Seite zu stehen". Neue Ehrenamtliche sind jederzeit willkommen, da der Verein nur durch deren Engagement lebt.

Als Vertreter der Stadt dankte Alois Kandels Duval für seine vorbildliche Arbeit. "Ich ziehe den Hut vor allen, die sich dieser Herausforderung stellen", so Kandels über die Arbeit des SKFM. Allerdings bedauerte er, trotz langjähriger Arbeit für die Stadt, dem Verein noch nie bewusst begegnet zu sein. Aufgrund der besonderen Bedeutung des Vereins für alle Mitmenschen forderte er Lorbeer dazu auf, dem Verein nach außen "ein Gesicht zu verleihen" und in Zukunft gezielt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um so noch mehr Leute zu erreichen. Verena Eberhardt