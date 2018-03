100 Lkw Beton für Fundamente

Wilzenberg-Hußweiler/Niederhambach – Bevor die schweren Tieflader mit den Bauteilen für die insgesamt fünf Rotoren des geplanten Windparks anrücken können, müssen die Zufahrten für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden, erläutert Werner Mildenberger, der Ortsbürgermeister von Wilzenberg-Hußweiler. Derzeit werden in der Gemarkung seiner Ortsgemeinde und im Wald in Richtung Niederhambach etwa drei Kilometer bislang nur landwirtschaftlich genutzte Wege auf solch "erschwerte Bedingungen" vorbereitet: Die Fahrbahn wird dabei auf durchgehend vier Meter verbreitert.

Schwerer Verkehr auf den Wegen zu den fünf Rotoren-Standorten des Windpark NIederhambach/Wilzenberg.

Foto:Reiner Drumm

Von unserem Redakteur Klaus-Peter Müller

Wilzenberg-Hußweiler/Niederhambach – Bevor die schweren Tieflader mit den Bauteilen für die insgesamt fünf Rotoren des geplanten Windparks anrücken können, müssen die Zufahrten für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden, erläutert Werner Mildenberger, der Ortsbürgermeister von Wilzenberg-Hußweiler. Derzeit werden in der Gemarkung seiner Ortsgemeinde und im Wald in Richtung Niederhambach etwa drei Kilometer bislang nur landwirtschaftlich genutzte Wege auf solch "erschwerte Bedingungen" vorbereitet: Die Fahrbahn wird dabei auf durchgehend vier Meter verbreitert, gegebenenfalls muss an den Rändern Unterbau und Asphalt angestückelt werden. 300 Meter Feldweg müssen komplett asphaltiert werden.

Arbeiten, von denen die Ortsgemeinde ausschließlich profitiert, sind es für den Bürgermeister. Die Kosten der Zuwegung zu dem Windpark-Gelände, das vier Anlagen auf Niederhambacher sowie eine auf Wilzenberger Seite der Gemarkungsgrenze umfasst, zahlt – einschließlich eines notwendigen Rückbaus – der spätere Betreiber der Windkraftanlagen.

Derweil wird auch schon an den Standorten der fünf Windräder der Untergrund vorbereitet: Wo gestern noch Mais wuchs, wurde spatentief der Boden abgehoben und einplaniert. In sechs Wochen werden die Arbeiten an den Baustellenzufahrten soweit abgeschlossen sein, dass der Beton für die Fundamente der Windräder geliefert werden kann, rechnet der Ortsbürgermeister.

Es wird eine (wenn auch nur vorübergehende) Belastungsprobe für einen Teil seiner Mitbürger: Pro Rad werden etwa 20 Lastwagenladungen Fertigbeton benötigt. Noch vor Ende des Jahres werden die Rotoren stehen: "Da wird's Winter drüber", sagt Mildenberger. Dennoch ist er optimistisch, dass die Anlage – wie von den Betreibern versprochen – im Frühsommer 2012 Strom ins Netz einspeisen wird.

Dazu ist jedoch noch etliches an Arbeit anderer Art nötig. Für den Strom muss zum Beispiel vom Windpark Niederhambach-Wilzenberg bis zum Übergabepunkt auf dem Kasernengelände in Algenrodt Erdkabel verlegt werden.