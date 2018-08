Zwischen Waldkino und Insektenhotel

Aus unserem Archiv

Baumholder

Es gehört zweifellos zu den Ausnahmen, wenn man in einem Gottesdienst ein Lied von Stevie Wonder hört. Auch wenn die Kernbotschaft gut zum Anlass am Sonntag passte: „Happy Birthday to You“ wünschte der US-Sänger (über CD natürlich) dem evangelischen Kindergarten von Baumholder.