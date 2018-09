Zwischen Kuhroulette und Karussell

In den Heidedörfern Rückweiler, Rohrbach und Hahnweiler wird am zweiten Juniwochenende zeitgleich Kirmes gefeiert. Auf dem Programm stehen Musik, Unterhaltung und Verköstigung.

Gern gesehene Gäste: Auch in diesem Jahr werden die Dippelbrüder am Kirmessonntag in Rückweiler für Stimmung unter den Gästen sorgen. Daneben steht natürlich die Kerwered im Fokus.

Foto: Benjamin Werle

In Rückweiler wird das Fest am Jugendheim am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr mit dem Fassanstich durch Ortsbürgermeister Lutz Altekrüger eröffnet. Anschließend laden DJ Eydu mit „Crazy Karaoke“ um 20 Uhr zur Hit-Night ein, der Eintritt kostet 3 Euro. Am Samstag, 9. Juni, wird um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz am Jugendheim ein Kuhroulette angeboten. Dem Inhaber des Spielfeldes, auf das der erste Fladen plumpst, winken 250 Euro. Die Spielregeln sind auf der Rückweilerer Internetseite www.rückweiler.de einsehbar, Spielteilnahme ab 18 Jahren.

Um 17 Uhr findet in der Herz-Jesu-Kirche ein Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors statt. Ab 20 Uhr ist Sommernachtsparty mit der Tanzband Sunrise aus Mettweiler angesagt, auch hier kostet der Eintritt 3 Euro. Am Sonntag, 10. Juni, wird ab 10 Uhr der Frühschoppen gereicht. Dabei sorgen die Dippelbrüder für Unterhaltungsmusik. Um 12 Uhr steht das Mittagessen bereit, angeboten werden Erbsensuppe und Würstchen oder Schwenkbraten mit Weck und Gurke für jeweils 5 Euro pro Portion.

Ab 14.30 Uhr wird in der Straußrede das Dorfgeschehen parodiert, und anschließend werden Kaffee und Kuchen serviert. Eine Tombola mit tollen Gewinnen – der erste Preis ist ein Flachbildfernseher im Wert von 400 Euro – findet ab 15.30 Uhr statt, ein Los kostet 1 Euro. Am Montag, 11. Juni, stehen ab 14 Uhr die Jüngsten im Mittelpunkt: Beim Kindernachmittag stehen Karussell, Hüpfburg, Popcorn, Zuckerwatte, Würstchen und Limonade bereit.

Ab 16.30 Uhr findet eine Gaudiolympiade mit Einzel- und Mannschaftsdisziplinen statt. Die Einschreibung erfolgt unmittelbar vor dem Wettkampfbeginn. Gegen 19.30 Uhr wird die Kirmes dann zu Grabe getragen. Spielscheine für das Kuhroulette (Kosten pro Feld: 5 Euro) sind noch bis Spielbeginn auf dem Festplatz erhältlich. Bons für das Mittagsessen am Sonntag sowie Lose (1 Euro pro Los) für die Tombola sind bei der Firma ATS Schäfer in Rückweiler, Telefon 06789/940 71, erhältlich. Für den Auf- und Abbau des Fests bittet die Ortsgemeinde um die Unterstützung von Dorfvereinen und freiwilligen Helfern.

In Rohrbach startet die Kirmes am Dorfgemeinschaftshaus ebenfalls am Freitag, 8. Juni. Der Startschuss fällt um 19 Uhr, das Bier kostet an diesem Abend 1 Euro. Am Samstag, 9. Juni, ist Kirmestreiben angesagt, eine Open-Air-Disco findet um 20 Uhr statt. Am Sonntag, 10. Juni, hält die Straußjugend um 14.30 Uhr die Kerwered, danach öffnet das Kaffee- und Kuchenbüfett, und Alleinunterhalter Jürgen spielt Musik. Am Montag, 11. Juni, wird ab 10 Uhr der Frühschoppen eröffnet.

Nach einjähriger Abstinenz wird auch in Hahnweiler wieder Kirmes gefeiert. Das Fest am Dorfgemeinschaftshaus wird am Samstag, 9. Juni, von Ortsbürgermeister Heiko Bier um 18 Uhr per Fassanstich und mit dem Dämmerschoppen eröffnet. Um 20 Uhr bitten dann die Original Hoppstädter Musikanten zum Tanz. Am Sonntag, 10. Juni, wird ab 10 Uhr der Frühschoppen gereicht. Zum Mittagsessen stehen gefüllte Klöße nach Hausrezept auf dem Menü. Die Mahlzeiten (Preis pro Portion: 6 Euro) können telefonisch bei Heiko Bier geordert werden unter 06789/943.294 oder 0151/225.341 42. Ab 15.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten, die Kirmes findet am Abend ihren Ausklang.

Von unserem Mitarbeiter Benjamin Werle