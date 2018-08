Zweiter Feuerwehreinsatz: Bei Börfink brennt im Nationalpark erneut der Wald

War das nun nur Zufall oder nicht? Die Feuerwehr musste übers Wochenende gleich zweimal ausrücken, um in Waldstücken des Nationalparks im Bereich Börfink Brände zu löschen. Zunächst waren die Einsatzkräfte am Freitag gegen 15 Uhr gefordert, weil es nach Auskunft der Birkenfelder Polizei zwischen Börfink und Muhl zu einem Flächenbrand gekommen war. Die eingesetzten Wehren konnten verhindern, dass sich das Feuer ausbreitete, sodass nur ein etwa zehn Hektar großes Waldareal in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Am Samstagabend heulten dann aber erneut die Sirenen. Eine Försterin hatte von ihrem Hochsitz aus bemerkt, dass es im Wald in der Nähe des Börfinker Ortsteils Thranenweier brannte und gegen 21.30 Uhr Alarm geschlagen. In diesen Fall wurde laut Polizei festgestellt, dass Holzscheite Feuer gefangen haben. Die Brandursache sei in beiden Fällen noch unklar. Man könne also nicht sagen, ob die Feuer wegen Selbstentzündung ausgebrochen sind oder ob eine Person sie vorsätzlich gelegt hat. Die Kripo in Idar-Oberstein werde diesbezüglich weitere Ermittlungen anstellen, sagte ein Birkenfelder Polizeisprecher.

Die Feuerwehr musste übers Wochenende zweimal raus in den Nationalpark, um bei Börfink Brände im Wald zu löschen.

Foto: Guido Turina

Beim zweiten Brand bei Thranenweiher habe die Feuerwehr noch mit einer unverhofften Schwierigkeit zu kämpfen gehabt, berichtet Benzel im NZ-Gespräch. „Denn uns war zunächst die Zuwegung zum Brandort versperrt“, berichtet der Wehrleiter. Quer über den Weg lag nämlich ein großer Baumstamm, der verhindern soll, dass Unbefugte ins Nationalparkgebiet hineinfahren.

Am Samstagabend stellte sich diese Barriere aber auch als Hindernis für die Einsatzkräfte dar. Laut Benzel mussten zunächst drei Wehrleute mit Feuerlöschern in der Hand zum etwa 500 Meter entfernten Brandort laufen. Erst nach 20 Minuten konnten ihre Kollegen den Weg so freiräumen, dass ein kleines Tanklöschfahrzeug durch die Lücke stoßen konnte und zum Brandort gelangte.

„Dieser Vorfall hat aus meiner Sicht gezeigt, dass wir ein echtes Problem bekommen könnten, wenn im Nationalpark tatsächlich mal ein großes Feuer ausbrechen sollte“, sagt Lars Benzel. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Börfink, Buhlenberg, Abentheuer, Brücken, Schwollen und Birkenfeld. pbl/ax