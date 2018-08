Zweimal wurde die Traumnote 1,0 vergeben

66 frischgebackenen Abiturienten gratulierte Schulleiter Werner Lehnen im Stadttheater zum bestandenen Abitur. Dass nun der erste Schritt in Richtung Souveränität getan ist, konstatierte Studienrat Ingo Reidenbach, der für das Kollegium sprach und seiner Rede den provokanten Satz Arnfrid Astels voranstellte: „Ich hatte schlechte Lehrer, das war eine gute Schule.“

Diese Schüler haben einen Notendurchschnitt bis 1,9 erreicht, darunter auch Eric Dortmann, Adriana Worst, Maximilian Knapp, Ina Busneag, Jonas Kother und Charlotte Göttmann, die ihr Abitur mit der Note „sehr gut“ (bis 1,4) bestanden und dafür mit einem Buchpreis besonders geehrt wurden.

Foto: Heinzenwies-Gymnasium

In seiner humorigen Rede zeichnete er ein Bild des souveränen Schülers: Er ziehe sein Ding mutig durch, sei fähig zu Eigenverantwortung sowie Selbstständigkeit und könne souverän mit Schwierigkeiten umgehen. So dürften die Heinzenwies-Abiturienten in ihren Studienstädten auch selbstbewusst bekennen: „Ich komme aus der Edelsteinstadt Idar-Oberstein.“ Sie müssten keine Angst haben, dass die Städter mehr draufhätten als sie. Ingo Reidenbach gab den Schülern mit auf den Weg, nach draußen zu ziehen, um zu lernen. Dann aber sollten sie zurückkommen und die Entwicklung ihrer Heimatregion vorantreiben.

Friederike Fissler-Pechtl als Elternvertreterin griff das Motto der Abizeitung auf und charakterisierte die „Last 90s kids“, die im vergangenen Jahrtausend Geborenen, näher: Die Generation Z lebe in der Welt der digitalen Medien, kommuniziere mit jedem von jedem Punkt der Welt aus, lege Wert auf freie Entfaltung, sei multitaskingfähig, warte auf Action und könne nicht besonders gut zuhören. Diesen jungen Leuten riet sie abschließend mit den Worten von Amazon-Gründer Jeff Bezos: „Work hard, have fun, make history!“

Die Abiturienten Jonas Kother, Friedrich Wild, Luca Kühn und Maximilian Knapp lobten in ihren Abschiedsworten die solide Basis, die sie an der Heinzenwies mit auf den Weg bekommen hätten. Sie seien gut auf die Zukunft vorbereitet. Sie hoben den Zusammenhalt der Stufe hervor, der beim Abschied auch für den einen oder anderen Funken Wehmut sorge. Die Lehrer machten einen guten Job und blieben Ratgeber übers Abitur hinaus.

Stadtbürgermeister Friedrich Marx überbrachte Grüße und Glückwünsche von Oberbürgermeister Frank Frühauf, Rat und Verwaltung der Stadt. Er hob die Bedeutung der Idar-Obersteiner Gymnasien für die Stadt hervor.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Abiturienten selbst. Zunächst sangen Jakob Gemmel und Jonathan Schubert „Cyclone“ der Sticky Fingers und begleiteten sich selbst an der Gitarre. Viola Herbert am Flügel und Katharina Schuch an der Querflöte spielten „Through the eyes of a child“ von Reamonn. Auch die Showabendband war noch einmal mit „Feel it still“ von Portugal. The Man zu hören. Und zum Schluss erklang traditionell das Abilied 2018. Nach einer kurzen Pause begann der spannendste Teil des Abends: die Verleihung der Abiturzeugnisse. Zu einer von jedem Abiturienten selbst ausgewählten Musik und Kinderfotos sowie aktuellen Bildern betraten die Schüler einzeln die Bühne und erhielten ihre Reifezeugnisse.

Als sechs beste Abiturienten, die die Gesamtnote „sehr gut“ (Notendurchschnitt bis 1,4) erreichten, erhielten Ina Busneag, Eric Dortmann, Charlotte Göttmann, Maximilian Knapp, Jonas Kother und Adriana Worst Buchpreise des Fördervereins. Gleich zweimal wurde in diesem Jahr sogar die Traumnote 1,0 vergeben – an Ina Busneag und Charlotte Göttmann. Der Buchpreis des Ministeriums für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule wurde Maximilian Knapp zugesprochen. Im Fach Mathematik ging der Buchpreis der deutschen Mathematiker-Vereinigung als Anerkennung für herausragende Leistungen im Fach Mathematik an Eric Dortmann. Den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, verbunden mit einer einjährigen Mitgliedschaft, bekam Niklas Fraunholz. Das Fach Chemie zeichnete Maximilian Knapp mit dem Buchpreis der Gesellschaft Deutscher Chemiker aus, und das Fach Biologie vergab den Buchpreis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland an Charlotte Göttmann. Die Pierre-de-Coubertin-Sportmedaille des Landessportbundes Rheinland-Pfalz wurde Lennart Schwarz verliehen. Die Medaille gab es für hervorragende Leistungen im Schulsport, verbunden mit fairer Haltung und Engagement für die Schulgemeinschaft. Abschließend ehrte das Fach Geschichte Sophie Kaucher mit dem Geschichtspreis des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz.

Eine Reihe weiterer Ehrungen folgte. Der Schulsanitätsdienst dankte Niklas Fraunholz für seinen Einsatz als Schulsanitäter. Die Theater-Technik-AG dankte Niklas Fraunholz und Jakob Gemmel. Beide waren bei vielen Aufführungen präsent und kümmerten sich um die Technik. Als Schülerassistenten bekamen Tim Becker, Vanessa Colcuc, Niklas Fraunholz, Lisa Giloy, Sophie Kaucher, Maximilian Knapp und Philipp Pechtl ein Dankeschön. Die Fachschaft Musik richtete ihren Dank an Ina Busneag, die mit ihrem Geigenspiel das Schulorchester unterstützte.