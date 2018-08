Zweifamilienhaus in Kronweiler steht in Flammen

Aus unserem Archiv

Kronweiler

Zu einem Brand in die Kronweilerer Hauptstraße musste die Feuerwehr am frühen Dienstagabend anrücken. Als sie sich dem Zweifamilienhaus näherten, bemerkten die Feuerwehrleute bereits eine sehr starke Rauchentwicklung, die sich bis zum Eintreffen in ein offenes Feuer, das sich über alle zwei Etagen bis in den Dachstuhl zog, verwandelt hatte, berichtet Lars Benzel, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Im Einsatz sind derzeit rund 100 Einsatzkräfte aus den Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder.