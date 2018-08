Zwei Brüder müssen schrecklichen Missbrauch verarbeiten: Mutter warnt Eltern vor Internet-Kontakten

Der Täter kam mit dem Zug aus dem niedersächsischen Hannoversch Münden nach Idar-Oberstein. Er nahm im Lauf des Nachmittags einen Zwölfjährigen mit in den Wald. Bei diesem Treffen schenkte der Angeklagte dem Kind ein iPhone im Wert von 600 Euro und missbrauchte es mehrfach auf extrem widerliche Weise. Eine Geschichte, über die der Junge bis heute kaum spricht. Auch nicht mit seiner Mutter – doch dafür macht die sich stark für das Thema Missbrauch via Internet.

Mit harmlos wirkenden Chats fing es an. Später missbrauchte ein heute 34-Jähriger die beiden elf und zwölf Jahre alten Brüder aus Idar-Oberstein. Die Mutter macht sich Vorwürfe und warnt: „Eltern müssen genauer hinschauen.“

Foto: dpa

Die 50-jährige Idar-Obersteinerin möchte andere Eltern warnen: „Sie sollen genauer hinschauen, als wir es getan haben. Wir haben uns bei vielem nichts gedacht, zu wenig hinterfragt. Wir waren naiv. Und die Folgen sind einfach nur schlimm. Ganz klar: Ich mache mir Vorwürfe.“ Und dabei habe alles so harmlos gewirkt: Die damals elf und zwölf Jahre alten Brüder hatten Videos in YouTube eingestellt, waren auf der Jagd nach möglichst vielen Klicks. Es entstand ein Chat-Kontakt zum späteren Täter, der den Jungs Tipps gab, Tricks verriet.

Dann kam ein erstes Geschenkpaket: mit Kugelschreibern und Gummibärchen. Danach wurden die Geschenke größer und über Amazon geliefert: Kopfhörer, Lautsprecher, ein Keyboard, Bücher, CDs. Die Jungs erklärten, sie hätten Punkte über ein Handyspiel gesammelt, die man dann auf Amazon in bares Geld umwandeln könne. „Da hätten wir hellhörig werden müssen. Aber die Jungs haben das so glaubhaft erläutert …“, blickt die Mutter zurück.

An Fastnacht 2017 sei der Ältere plötzlich in Panik zu ihr gekommen: Er hatte eine Handynachricht erhalten. Sein Foto samt Handynummer war auf eine Seite mit kinderpornografischen Inhalten eingestellt worden. Der Junge biete Gefälligkeiten, um sein Taschengeld aufzubessern.

Die Eltern reagierten sofort, erstatteten Anzeige. Es gab weitere Opfer, eine groß angelegte Polizei-Aktion führte letztlich dazu, dass man dem Verbrecher auf die Spur kam. Wegen einer Serie schweren sexuellen Missbrauchs hat das Landgericht Göttingen Ende Februar den 34-jährigen Täter zu insgesamt sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem ordnete die Jugendkammer seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, wie das „Göttinger Tageblatt“ berichtet.

Weiter heißt es in der Lokalzeitung: „Der Angeklagte hatte die insgesamt 42 angeklagten Straftaten – unter anderem zahlreiche Fälle von schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie der Besitz und die Verbreitung von jugendpornografischen Schriften – gestanden. Tatsächlich seien es noch mehr Taten gewesen, sagte der Richter.“ Und: Das Verfahren habe alle Beteiligten sehr belastet und sei phasenweise angesichts der abscheulichen Taten nur schwer auszuhalten gewesen. Es habe zudem auf erschütternde Weise gezeigt, welche Gefahren Kindern und Jugendlichen durch das Internet drohten und wie Sexualstraftäter sich diese Möglichkeiten zunutze machten.

Nach den Erkenntnissen des Gerichts wollte sich der 34-Jährige Bildmaterial von Kindern mit pornografischem Inhalt verschaffen, um es für seine eigene sexuelle Befriedigung zu nutzen. Um leichter auf Facebook, Instagram und anderen Plattformen in Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu kommen, habe er sich selbst als Jugendlicher ausgegeben.

Ein wichtiger Teil der Anklage: 2015 nahm der Mann über Facebook Kontakt zu den beiden Brüdern aus Idar-Oberstein auf. „Er lenkte die Chat-Kommunikation schnell auf das Thema Sexualität und animierte die Jungen dazu, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen und ihm entsprechende Fotos und Videos zuzusenden. Er köderte sie dabei mit diversen Geschenken, unter anderem bekamen sie Amazon-Gutscheine und Handy-Guthaben. Der Angeklagte habe die Jungen dann zu immer extremeren Praktiken aufgefordert, sagte der Richter. Im Gegenzug sei auch der Wert der Geschenke gestiegen. Der Angeklagte habe auch nicht davor zurückgeschreckt, dass sich die Jungen ernsthaft verletzen könnten. So forderte er sie beispielsweise dazu auf, ein Messer in den Anus einzuführen.“ Einmal kam es auch zu einer realen Begegnung mit dem älteren der beiden Brüder.

Auch wenn der Täter nun gefasst ist, ist der Leidensweg der Opfer nicht zu Ende. Als besonders schwerwiegend habe das Gericht die gravierenden psychischen Folgen für die Opfer bewertet. Die Eltern hatten vor Gericht geschildert, dass der ältere Sohn nicht mehr allein aus dem Haus gehe, jeden Kontakt zu erwachsenen Männern ablehne und auch nicht mehr am Sportunterricht teilnehme: Er lehnt es ab, wenn ein Lehrer Hilfestellung geben möchte.

Bei seinem jüngeren Bruder hätten sich bereits vor drei Jahren erste Verhaltensauffälligkeiten gezeigt. Er habe Angst gehabt und immer auf der Couch geschlafen. Erst nach der Festnahme des Angeklagten im August vergangenen Jahres habe er sich wieder getraut, im eigenen Zimmer zu übernachten, schrieb das „Tageblatt“ in seiner Ausgabe vom 1. März.

Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung ergänzt die Mutter: „Der Ältere geht nicht mehr raus. Nur noch in meiner Begleitung. Ich musste sogar meine Einkäufe auf den Nachmittag verlegen, damit er dabei sein kann. Er fährt überall mit hin. Und wenn wir zu Hause sind, ist er die meiste Zeit des Nachmittags bei mir im Wohnzimmer. Der Kleine hat das Erlebte in Aggressionen umgewandelt und eckt dadurch überall an. Er trifft sich täglich draußen mit Freunden: genau das Gegenteil von dem Großen.“ Der Jüngere besucht mittlerweile die Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie Idar-Oberstein.

Von unserer Redakteurin Vera Müller